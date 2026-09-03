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Coup de théâtre pour Mohamed Salah : l’entraîneur de Trabzonspor Fatih Tekke quitte le club quelques jours seulement après le blocage de sa démission
Le départ de Tekke a été précédé par des tensions au sein de la direction
La situation à Trabzonspor a atteint un point de rupture cette semaine, le club ayant finalement confirmé le départ de l’entraîneur principal Tekke. Cette décision constitue une énorme surprise puisque le conseil d’administration avait publiquement soutenu l’entraîneur il y a moins de sept jours. La tourmente a commencé dans la foulée immédiate d’une humiliante défaite 5-0 au score cumulé face au club hongrois de Ferencvaros lors des barrages de la Ligue Europa.
Après ce désastre continental, Tekke a tenté de démissionner de manière sensationnelle, déclarant qu’il « a le droit de me punir » en raison de la mauvaise performance de l’équipe. Cependant, dans un retournement de situation bizarre, le club a d’abord refusé de le laisser partir. La direction a publié un communiqué officiel confirmant que sa démission avait été « rejetée » et a insisté pour qu’il dirige l’équipe lors de son prochain match national. Ce bref vote de confiance s’est rapidement évaporé après que l’équipe s’est inclinée 2-1 contre Amedspor mardi.
- Getty Images Sport
Communiqué officiel du club sur le départ
Alors que l’atmosphère autour du club devenait toxique, de nouvelles discussions ont eu lieu entre l’entraîneur et la direction afin de trouver une solution. Cela a conduit à un accord mutuel pour résilier son contrat avec effet immédiat. Le club a publié un long communiqué expliquant cette décision.
Le communiqué indiquait : « À la suite des discussions menées, nous avons convenu d’un commun accord de nous séparer de Fatih Tekke, conformément aux intérêts de Trabzonspor et à ses objectifs tournés vers l’avenir. »
Le club a tenu à souligner l’impact positif qu’a eu l’entraîneur durant son passage sur le banc, notamment en matière de trophées et de stabilité financière. « Au cours de la période d’environ 18 mois pendant laquelle il a exercé ses fonctions, Fatih Tekke a apporté une valeur significative à Trabzonspor », a ajouté le club. « En plus de ses contributions au développement des joueurs intégrés à notre effectif durant cette période, il a apporté à notre club des bénéfices importants, tant sur le plan sportif qu’économique. En ajoutant la Coupe de Turquie à notre palmarès, il a une nouvelle fois inscrit son nom dans l’histoire de Trabzonspor. »
Nouvelle feuille de route pour les géants turcs
Ce départ marque la fin d'une époque pour Tekke, manifestement affecté par la récente régression de l'équipe. Le communiqué poursuivait : « Au stade où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes parvenus à une compréhension mutuelle avec notre entraîneur, qui a exprimé qu'il ne pourrait jamais accepter que sa présence nuise de quelque manière que ce soit à Trabzonspor, et qu'il était inévitable de tracer une nouvelle feuille de route en plaçant les intérêts du club au-dessus de tout le reste. »
Le club a conclu son hommage en souhaitant le meilleur au joueur de 48 ans pour la suite de sa carrière dans le football professionnel, ajoutant : « Nous remercions notre entraîneur pour ses efforts, son travail dévoué, les succès qu'il a obtenus et la valeur qu'il a ajoutée à notre club jusqu'à présent. Nous souhaitons à Fatih Tekke du succès pour la suite de sa carrière ; en tant que membre de la communauté de Trabzonspor, je tiens à exprimer que nous nous souviendrons toujours de lui avec respect pour les belles émotions qu'il a apportées à notre club et le précieux héritage qu'il a laissé derrière lui. »
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Salah dans l'incertitude après des débuts prometteurs
Pour Mohamed Salah, le timing de ce départ est loin d’être idéal. Le roi égyptien a rejoint le club turc lors d’un transfert estival très médiatisé et a été l’un des rares motifs de satisfaction dans ce début de saison difficile. La légende de Liverpool a trouvé le chemin des filets à trois reprises en seulement cinq apparitions, montrant qu’il possède encore l’efficacité qui a fait de lui une icône de la Premier League.
Alors que la recherche d’un successeur permanent se poursuit, le club a confirmé que Huseyin Cimsir assurera l’intérim sur le banc pour le prochain match. Malgré les buts de Salah, Trabzonspor n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses trois premières journées de championnat, et la pression monte pour redresser la saison.
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