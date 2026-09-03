Alors que l’atmosphère autour du club devenait toxique, de nouvelles discussions ont eu lieu entre l’entraîneur et la direction afin de trouver une solution. Cela a conduit à un accord mutuel pour résilier son contrat avec effet immédiat. Le club a publié un long communiqué expliquant cette décision.

Le communiqué indiquait : « À la suite des discussions menées, nous avons convenu d’un commun accord de nous séparer de Fatih Tekke, conformément aux intérêts de Trabzonspor et à ses objectifs tournés vers l’avenir. »

Le club a tenu à souligner l’impact positif qu’a eu l’entraîneur durant son passage sur le banc, notamment en matière de trophées et de stabilité financière. « Au cours de la période d’environ 18 mois pendant laquelle il a exercé ses fonctions, Fatih Tekke a apporté une valeur significative à Trabzonspor », a ajouté le club. « En plus de ses contributions au développement des joueurs intégrés à notre effectif durant cette période, il a apporté à notre club des bénéfices importants, tant sur le plan sportif qu’économique. En ajoutant la Coupe de Turquie à notre palmarès, il a une nouvelle fois inscrit son nom dans l’histoire de Trabzonspor. »



