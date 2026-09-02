Dans l’un des développements les plus inattendus de ce mercato estival, Manchester United a formulé une demande officielle de renseignements pour le latéral de Manchester City Ait-Nouri, selon talkSPORT.

Manchester United cherche désespérément à renforcer ses options défensives avant la date limite de minuit, et Michael Carrick a identifié le joueur de 25 ans comme une solution potentielle à ses problèmes au poste d’arrière gauche. Si les transferts entre les deux géants de Manchester sont historiquement rares, le manque de temps de jeu du défenseur algérien a ouvert une fenêtre d’opportunité que United semble déterminé à explorer.

On ne sait actuellement pas si les discussions vont progresser ce soir après une première approche, les sources de City minimisant pour l’instant la probabilité qu’un accord soit trouvé. Le champion de Premier League resterait ferme, ce qui laisse entendre qu’un accord avec l’équipe de Carrick est pratiquement impossible à ce stade très avancé.