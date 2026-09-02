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Coup de théâtre le jour de la clôture du mercato ! Manchester United lance une offensive retentissante pour la star de Manchester City Rayan Ait-Nouri
Manchester United lance une audacieuse offensive chez son voisin de Manchester
Dans l’un des développements les plus inattendus de ce mercato estival, Manchester United a formulé une demande officielle de renseignements pour le latéral de Manchester City Ait-Nouri, selon talkSPORT.
Manchester United cherche désespérément à renforcer ses options défensives avant la date limite de minuit, et Michael Carrick a identifié le joueur de 25 ans comme une solution potentielle à ses problèmes au poste d’arrière gauche. Si les transferts entre les deux géants de Manchester sont historiquement rares, le manque de temps de jeu du défenseur algérien a ouvert une fenêtre d’opportunité que United semble déterminé à explorer.
On ne sait actuellement pas si les discussions vont progresser ce soir après une première approche, les sources de City minimisant pour l’instant la probabilité qu’un accord soit trouvé. Le champion de Premier League resterait ferme, ce qui laisse entendre qu’un accord avec l’équipe de Carrick est pratiquement impossible à ce stade très avancé.
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Carrick cherche à renforcer sa défense
La quête d’Ait-Nouri par Manchester United intervient après un été frustrant passé à chercher un arrière gauche de métier. Le club s’est penché sur plusieurs cibles de premier plan à travers l’Europe, mais n’a jusqu’à présent pas réussi à recruter ses premiers choix. Il a été fortement lié à Lewis Hall, de Newcastle United, mais aucune avancée dans les négociations ne s’est concrétisée.
Malgré cette course de dernière minute aux signatures, Carrick est resté publiquement positif au sujet de la composition de son effectif, même si cette approche soudaine pour un joueur de Manchester City laisse penser qu’une faiblesse perçue doit encore être corrigée.
Les difficultés d’Aït-Nouri à l’Etihad
Pour Ait-Nouri, un transfert du côté rouge de Manchester représenterait une occasion de relancer une carrière qui stagne depuis son transfert onéreux en provenance de Molineux. Le latéral a été recruté par City dans le cadre d’un accord d’environ 32 M£ l’été dernier seulement, mais sa progression a été freinée par une série de contretemps.
Une blessure à la cheville survenue tôt a perturbé son intégration en équipe première, et son implication a encore été limitée lorsqu’il est parti représenter l’Algérie lors de sa campagne de Coupe d’Afrique des nations en cours de saison.
Sous la nouvelle direction de Maresca, le défenseur s’est retrouvé encore plus bas dans la hiérarchie. Avec des joueurs comme Josko Gvardiol, Rico Lewis et Nico O’Reilly, tous capables d’évoluer à son poste de prédilection, Ait-Nouri est resté sur le banc sans entrer en jeu lors des victoires inaugurales de City en Premier League contre Bournemouth et Crystal Palace, laissant son avenir paraître de plus en plus sombre.
Les dernières heures du mercato
Alors que le temps file vers la date limite, Manchester United est engagé dans une course contre la montre pour voir si City assouplira sa position. Manchester United avait également envisagé un move pour Alejandro Balde, 22 ans et joueur de Barcelone, mais l’Espagnol a choisi de rester et de se battre pour sa place sous les ordres de Hansi Flick. Cela a fait d’Ait-Nouri une alternative prioritaire dans les dernières heures du mercato.
City, toutefois, se souvient que le joueur n’a disputé que 17 matches de Premier League la saison dernière et pourrait être réticent à aider un rival direct, même si le joueur ne fait pas actuellement partie de ses plans de départ.
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