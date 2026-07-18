Coup de théâtre dans le nord de Londres : Arsenal a conclu un accord pour recruter Elijah Upson, la pépite de Tottenham, sous la forme d’un transfert gratuit

Selon Fabrizio Romano, Arsenal aurait trouvé un accord pour recruter le défenseur central de Tottenham, Upson, sous la forme d’un transfert gratuit. Le joueur de 18 ans a en effet décidé de ne pas prolonger son contrat dans le nord de Londres. Le joueur devrait s’engager pour plusieurs saisons avec le projet de Mikel Arteta, l’annonce officielle étant encore à venir.

Upson devient ainsi la dernière recrue d'Arsenal lors d'un mercato estival déjà agité : les Gunners ont également enrôlé le gardien Illan Meslier et trouvé un accord pour Christos Tzolis, tandis que Leandro Trossard a pris la direction de Besiktas.







