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Coup de théâtre dans le nord de Londres : Arsenal a conclu un accord pour recruter Elijah Upson, la pépite de Tottenham, sous la forme d’un transfert gratuit
Arsenal recrute un défenseur des Spurs très prometteur
Selon Fabrizio Romano, Arsenal aurait trouvé un accord pour recruter le défenseur central de Tottenham, Upson, sous la forme d’un transfert gratuit. Le joueur de 18 ans a en effet décidé de ne pas prolonger son contrat dans le nord de Londres. Le joueur devrait s’engager pour plusieurs saisons avec le projet de Mikel Arteta, l’annonce officielle étant encore à venir.
Upson devient ainsi la dernière recrue d'Arsenal lors d'un mercato estival déjà agité : les Gunners ont également enrôlé le gardien Illan Meslier et trouvé un accord pour Christos Tzolis, tandis que Leandro Trossard a pris la direction de Besiktas.
Romano confirme l'accord
Romano a confirmé que le transfert était conclu après qu’Arsenal eut obtenu la signature du jeune joueur. Upson rejoindra le club après avoir refusé l’offre de contrat de Tottenham pour privilégier un transfert de l’autre côté du nord de Londres.
Sur X, il a commenté : « Elijah Upson à Arsenal, c’est officiel ! Le défenseur central de 18 ans a signé aujourd’hui pour rejoindre le projet des Gunners. Il a refusé un nouveau contrat chez les Spurs afin de s’engager à long terme avec Arsenal ; l’annonce officielle est imminente. »
Pourquoi Upson a choisi Arsenal
Bien qu’il fût très bien considéré au sein du centre de formation de Tottenham, le parcours d’Upson vers l’équipe première s’était considérablement compliqué. Les Spurs ont renforcé leur défense avec les arrivées de Marcos Senesi et de Jan Paul van Hecke, reléguant ainsi le jeune joueur derrière des joueurs confirmés tels que Micky van de Ven, Kevin Danso et Cristian Romero.
Bien que Romero ait été pressenti pour rejoindre l'Inter ou Barcelone, Upson a préféré poursuivre sa progression ailleurs. La réputation d'Arsenal en matière de promotion des jeunes talents, sous la houlette d'Arteta, aurait été un atout majeur, des joueurs tels que Bukayo Saka, Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri, Max Dowman et Marli Salmon ayant tous intégré l'équipe première.
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Une annonce officielle est attendue prochainement.
Le transfert sera officialisé dès que les dernières formalités seront réglées. Upson entamera alors la prochaine étape de son développement à Arsenal, où il visera à s’imposer dans les plans à long terme du club, tandis que les Gunners poursuivront leur campagne de recrutement estivale.
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