Le rêve de retour en Premier League du FC Southampton, de son entraîneur allemand Tonda Eckert et du jeune milieu de terrain prodige Caspar Jander s’est brisé de manière brutale. Les Saints ont été exclus de la finale de promotion contre Hull City par l’English Football League (EFL) en raison d’une affaire d’espionnage. De plus, le club a été sanctionné d’un retrait de quatre points pour la prochaine saison de deuxième division.
Traduit par
Coup de théâtre dans la course à la promotion en Premier League : le FC Southampton est exclu des barrages, et l’entraîneur allemand se retrouve sous le feu des critiques après un scandale
Samedi, à Wembley, Middlesbrough affronte Hull City pour décrocher la dernière place de promotion. Les Reds avaient buté en demi-finale sur Southampton (0-0, 1-2 a.p.). Avant le match aller, un membre du staff des Saints avait toutefois été surpris en train d’espionner l’entraînement des Boro.
Southampton a reconnu « plusieurs infractions aux règlements de l'EFL concernant le filmage non autorisé des entraînements d'autres clubs », a indiqué l'instance. Le club a également reçu un avertissement couvrant l'ensemble des accusations.
Après la révélation de l’affaire, Eckert (33 ans) a dû répondre à des accusations de tricherie. Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet en conférence de presse après les rencontres face à Boro, il a quitté la salle de manière brusque et visiblement agacée à deux reprises.