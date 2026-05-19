Coup de théâtre dans la course à la promotion en Premier League : le FC Southampton est exclu des barrages, et l’entraîneur allemand se retrouve sous le feu des critiques après un scandale

Samedi, à Wembley, Middlesbrough affronte Hull City pour décrocher la dernière place de promotion. Les Reds avaient buté en demi-finale sur Southampton (0-0, 1-2 a.p.). Avant le match aller, un membre du staff des Saints avait toutefois été surpris en train d’espionner l’entraînement des Boro.

Southampton a reconnu « plusieurs infractions aux règlements de l'EFL concernant le filmage non autorisé des entraînements d'autres clubs », a indiqué l'instance. Le club a également reçu un avertissement couvrant l'ensemble des accusations.

Après la révélation de l’affaire, Eckert (33 ans) a dû répondre à des accusations de tricherie. Interrogé à plusieurs reprises sur le sujet en conférence de presse après les rencontres face à Boro, il a quitté la salle de manière brusque et visiblement agacée à deux reprises.