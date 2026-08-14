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Coup de théâtre choquant dans le transfert de Victor Osimhen alors qu'Arsenal ouvre des discussions avec Galatasaray pour un accord sensationnel
Arsenal se tourne vers la superstar nigériane
Dans un développement qui a stupéfié le marché des transferts, Arsenal a entamé des discussions avec Galatasaray au sujet d'un accord pour recruter Osimhen, selon The Telegraph. L'attaquant de 27 ans, annoncé depuis longtemps sur le départ vers l'Angleterre, a rejoint le club stambouliote à titre définitif l'été dernier pour 75 millions d'euros (64,8 M£), à l'issue d'un feuilleton très médiatisé impliquant Naples.
Arsenal s'est tourné vers Osimhen après avoir buté sur d'autres pistes. Alors que l'équipe d'Arteta avait initialement fait de Julian Alvarez sa priorité pour le mercato estival, l'Atletico Madrid est resté ferme dans son refus de vendre.
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Plusieurs offres sur la table
Selon le rapport, le nom d'Osimhen est apparu lors de discussions plus larges entre Arsenal et Galatasaray concernant les avenirs de Gabriel Martinelli et Ethan Nwaneri. Le champion de Turquie a déjà testé la détermination d'Arsenal avec une offre de 45 M€ (38,4 M£) pour Martinelli, même si l'ailier brésilien serait réticent à l'idée d'un transfert en Süper Lig, selon ESPN Brasil.
Parallèlement, les discussions avancent au sujet du prodige adolescent Ethan Nwaneri. Arsenal aurait proposé le joueur de 19 ans à Galatasaray pour un montant de 40 M€ (34,1 M£), et le géant turc avance désormais sur un accord pour s'attacher les services de l'ancien joueur prêté par Marseille.
L’aval de Mikel et des rêves de Ligue des champions
La perspective de voir Osimhen rejoindre Arsenal bénéficie du soutien appuyé de la légende de Chelsea John Obi Mikel, qui s’est montré très loquace au sujet de l’avenir de son compatriote. Mikel a précédemment révélé que l’attaquant est désespéré à l’idée de jouer au plus haut niveau du football européen. S’exprimant auprès de Metro, Mikel a déclaré : « Je pense que nous voulons le voir en Ligue des champions, donc Arsenal pourrait peut-être être la destination. Peut-être qu’une porte y est ouverte pour Victor. »
Obi Mikel, qui a été personnellement impliqué dans la tentative ratée de Chelsea de recruter l’attaquant en 2024, a ajouté : « J’ai eu quelques conversations avec lui. Je n’en dirai pas beaucoup plus sur la teneur de ces conversations, mais il travaille pour s’assurer qu’il finisse dans un très, très grand championnat européen où il pourra montrer son talent et lutter pour remporter la Ligue des champions. »
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Un changement d’avis dans le nord de Londres
L'intérêt soudain d'Arsenal marque un changement de stratégie significatif. Le club du nord de Londres s'était vu offrir la possibilité de recruter l'international nigérian dès 2024, mais il a finalement renoncé à cette opération en raison des coûts prohibitifs liés à l'évaluation de Naples à l'époque.
Ce transfert représenterait une véritable déclaration d'intention de la part d'Arteta, qui cherche avec insistance une source régulière de buts pour mener son attaque. Si Galatasaray a trouvé le succès avec Osimhen en fer de lance de son attaque, l'attrait de la Premier League reste un facteur important pour le joueur.
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