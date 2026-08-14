Dans un développement qui a stupéfié le marché des transferts, Arsenal a entamé des discussions avec Galatasaray au sujet d'un accord pour recruter Osimhen, selon The Telegraph. L'attaquant de 27 ans, annoncé depuis longtemps sur le départ vers l'Angleterre, a rejoint le club stambouliote à titre définitif l'été dernier pour 75 millions d'euros (64,8 M£), à l'issue d'un feuilleton très médiatisé impliquant Naples.

Arsenal s'est tourné vers Osimhen après avoir buté sur d'autres pistes. Alors que l'équipe d'Arteta avait initialement fait de Julian Alvarez sa priorité pour le mercato estival, l'Atletico Madrid est resté ferme dans son refus de vendre.



