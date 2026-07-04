Après environ un quart d’heure de jeu, Saibari a ressenti des douleurs musculaires, apparemment sans contact avec un adversaire. L’attaquant s’est régulièrement palpé l’arrière de la cuisse avant de quitter le terrain au milieu de la première période.

Avant d’être remplacé à la 22^e minute, il a reçu de brèves soins sur la pelouse ; abattu, il s’est couvert le visage de son maillot, signe possible d’une inquiétude quant à la gravité de sa blessure. Privés de leur attaquant, les Marocains ont tout de même dominé le Canada, coorganisateur de l’épreuve, sur le score de 3-0 (0-0) et deviennent ainsi le premier pays africain de l’histoire à se qualifier pour les quarts de finale d’une Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive. En 2022 au Qatar, Achraf Hakimi et ses partenaires avaient conclu l’aventure à la quatrième place. La participation de Saibari aux prochaines rencontres reste pour l’instant incertaine.

Jusqu’ici, l’attaquant comptait parmi les joueurs marocains les plus influents de cette Coupe du monde nord-américaine, aligné d’entrée au cœur de l’attaque. En cinq matches, la nouvelle recrue du Bayern a déjà inscrit trois buts, dont l’égalisation lors du match nul 1-1 face au Brésil, champion du monde en titre, en ouverture du tournoi.



