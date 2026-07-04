Ismael Saibari, dont le transfert a été officialisé récemment par le club le plus titré d’Allemagne, a dû céder sa place sur blessure samedi matin lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et le Canada.
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Coup de théâtre autour du transfert à plusieurs millions d’euros du FC Bayern : la star marocaine Ismaïl Saibari, révélation du dernier Mondial, a été remplacée sur blessure avec le Maroc. Les dirigeants bavarois craignent-ils déjà un long arrêt ?
Après un quart d’heure de jeu, Saibari a ressenti des douleurs musculaires, apparemment sans contact avec un adversaire. L’attaquant s’est régulièrement palpé l’arrière de la cuisse avant de quitter ses partenaires en milieu de première période.
Avant d'être remplacé à la 22^e minute, il a reçu de brèves soins sur la pelouse ; abattu, il s'est couvert le visage de son maillot, signe possible d'une inquiétude quant à la gravité de sa blessure et à sa participation éventuelle au reste de la compétition en cas de qualification du Maroc. Aucun diagnostic précis n’a encore été établi ; il devrait être communiqué dans les heures suivant le coup de sifflet final.
Jusqu’ici, l’attaquant figurait parmi les joueurs marocains les plus influents de cette Coupe du monde nord-américaine, aligné d’entrée au poste d’avant-centre. En cinq matches, la nouvelle recrue du Bayern a déjà inscrit trois buts, dont l’égalisation lors du match nul 1-1 face au Brésil, recordman des titres mondiaux, en ouverture du tournoi.
- Getty/GOAL
Le FC Bayern a déboursé plus de 50 millions d'euros pour s'offrir Ismael Saibari.
À la Säbener Straße, le remplacement de Saibari risque de susciter quelques inquiétudes. Mercredi seulement, le Bayern avait officialisé le transfert de l’international marocain, déjà acté depuis plusieurs semaines. Le montant du transfert vers le PSV Eindhoven, primes comprises, s’élèverait à un peu moins de 55 millions d’euros ; Saibari a signé à Munich un contrat de cinq ans, jusqu’en 2031.
Polyvalent, ce buteur du Mondial peut épauler Harry Kane en pointe (n°9), mais aussi apporter une solution de qualité au poste de meneur (n°10) ou sur les ailes.
« Nous sommes très heureux d’avoir recruté pour le FC Bayern Ismael Saibari, l’un des attaquants les plus prometteurs de cette Coupe du monde », a souligné Max Eberl, directeur sportif du Bayern. « De tels transferts ne se font pas sur un coup de tête, mais grâce à un travail de prospective : il était essentiel que nous nous positionnions tôt sur son cas, car nous connaissions les capacités d’Ismael et pouvions lui offrir dès le départ une perspective concrète chez nous. »
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