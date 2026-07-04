Après un quart d’heure de jeu, Saibari a ressenti des douleurs musculaires, apparemment sans contact avec un adversaire. L’attaquant s’est régulièrement palpé l’arrière de la cuisse avant de quitter ses partenaires en milieu de première période.

Avant d'être remplacé à la 22^e minute, il a reçu de brèves soins sur la pelouse ; abattu, il s'est couvert le visage de son maillot, signe possible d'une inquiétude quant à la gravité de sa blessure et à sa participation éventuelle au reste de la compétition en cas de qualification du Maroc. Aucun diagnostic précis n’a encore été établi ; il devrait être communiqué dans les heures suivant le coup de sifflet final.

Jusqu’ici, l’attaquant figurait parmi les joueurs marocains les plus influents de cette Coupe du monde nord-américaine, aligné d’entrée au poste d’avant-centre. En cinq matches, la nouvelle recrue du Bayern a déjà inscrit trois buts, dont l’égalisation lors du match nul 1-1 face au Brésil, recordman des titres mondiaux, en ouverture du tournoi.



