Coup de théâtre au sein de l’équipe nationale allemande : après la séparation d’avec Julian Nagelsmann, la DFB annonce le départ d’un autre membre de l’encadrement

Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, 63 ans, avait déjà annoncé cette décision avant le coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique ; son départ ne fait donc pas suite à l’élimination précoce de la Mannschaft.

Rettig avait pris ses fonctions de directeur sportif de la DFB en septembre 2023, succédant à Oliver Bierhoff. Auparavant, il était considéré comme l’un des critiques les plus virulents de la DFB dans le monde du football professionnel.

De 2013 à 2015, il a occupé le poste de directeur général de la Ligue allemande de football. En tant que dirigeant de Bundesliga, il a travaillé pour le SC Fribourg, le 1. FC Cologne, le FC St. Pauli et le FC Augsbourg.