Le directeur sportif Andreas Rettig a annoncé qu’il ne prolongera pas son contrat, qui expire fin 2026, pour des raisons personnelles.
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Coup de théâtre au sein de l’équipe nationale allemande : après la séparation d’avec Julian Nagelsmann, la DFB annonce le départ d’un autre membre de l’encadrement
Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, 63 ans, avait déjà annoncé cette décision avant le coup d’envoi de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique ; son départ ne fait donc pas suite à l’élimination précoce de la Mannschaft.
Rettig avait pris ses fonctions de directeur sportif de la DFB en septembre 2023, succédant à Oliver Bierhoff. Auparavant, il était considéré comme l’un des critiques les plus virulents de la DFB dans le monde du football professionnel.
De 2013 à 2015, il a occupé le poste de directeur général de la Ligue allemande de football. En tant que dirigeant de Bundesliga, il a travaillé pour le SC Fribourg, le 1. FC Cologne, le FC St. Pauli et le FC Augsbourg.
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Après les départs de Nagelsmann et Rettig, Rudi Völler va-t-il à son tour quitter le club ?
La DFB se trouve donc à l’aube d’un renouvellement majeur de son encadrement. Après les départs de Nagelsmann et de Rettig, deux hauts responsables quittent la fédération ; par ailleurs, selon certaines rumeurs, le poste du directeur sportif Rudi Völler serait également menacé.
L’ancien sélectionneur, connu pour son soutien indéfectible à Nagelsmann, lui avait publiquement maintenu sa confiance, y compris après l’élimination face au Paraguay.
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