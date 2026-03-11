« La confiance des Munichois est pour moi primordiale. J'ai informé le FC Bayern que je démissionnais avec effet immédiat de mes fonctions de membre du conseil de surveillance et de président du comité consultatif administratif », a déclaré le politicien SPD dans un communiqué.
Coup de théâtre au FC Bayern ! Le maire de Munich, Dieter Reiter, tire les conséquences après de vives critiques
Cette décision n'a « certainement pas été facile à prendre pour lui, fan du Bayern depuis son enfance », mais la transparence envers les « Munichois » lui importe davantage que les mandats ou les rémunérations.
Reiter avait récemment fait l'objet de vives critiques, car depuis 2021, il occupait divers postes au sein du club allemand le plus titré, mais n'avait pas déclaré sa rémunération au conseil municipal comme prévu. Le débat s'est particulièrement intensifié après une réunion du conseil municipal de Munich la semaine dernière.
Le déclencheur a été deux motions déposées à la dernière minute par les groupes d'opposition Die Linke et le Parti écologiste-démocrate. Ils voulaient obliger le maire à fournir des informations détaillées sur ses activités au FC Bayern. Une majorité du conseil municipal a toutefois refusé de traiter ces motions en urgence. M. Reiter a alors déclaré qu'il ne s'exprimerait de manière détaillée qu'au cours d'une des prochaines assemblées plénières, le 25 mars ou le 29 avril. Il doit d'abord obtenir des informations auprès du club.
Reiter veut faire don de l'argent gagné au FC Bayern Munich
Selon ses propres déclarations, Reiter a gagné 90 000 euros pendant son passage au FCB, somme qu'il a « bien sûr déclarée chaque année au fisc ». Cet argent devrait désormais être reversé à des projets sociaux, a expliqué l'homme de 67 ans.
Dimanche dernier, Reiter a payé le prix de son manque de transparence. Lors de l'élection du maire de Munich, il n'a obtenu que 35,6 % des voix (contre 47,9 % en 2020). Dans moins d'une semaine et demie, il devra donc affronter Dominik Krause, du parti des Verts, qui a obtenu 29,5 % des voix et qui était jusqu'à présent deuxième maire de sa ville natale.
FC Bayern - Calendrier : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Samedi 14 mars 15h30 Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga) Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15h30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga)