Coup de théâtre au FC Bayern ! Le maire de Munich, Dieter Reiter, tire les conséquences après de vives critiques

Cette décision n'a « certainement pas été facile à prendre pour lui, fan du Bayern depuis son enfance », mais la transparence envers les « Munichois » lui importe davantage que les mandats ou les rémunérations.

Reiter avait récemment fait l'objet de vives critiques, car depuis 2021, il occupait divers postes au sein du club allemand le plus titré, mais n'avait pas déclaré sa rémunération au conseil municipal comme prévu. Le débat s'est particulièrement intensifié après une réunion du conseil municipal de Munich la semaine dernière.

Le déclencheur a été deux motions déposées à la dernière minute par les groupes d'opposition Die Linke et le Parti écologiste-démocrate. Ils voulaient obliger le maire à fournir des informations détaillées sur ses activités au FC Bayern. Une majorité du conseil municipal a toutefois refusé de traiter ces motions en urgence. M. Reiter a alors déclaré qu'il ne s'exprimerait de manière détaillée qu'au cours d'une des prochaines assemblées plénières, le 25 mars ou le 29 avril. Il doit d'abord obtenir des informations auprès du club.