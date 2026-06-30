Coup de théâtre à Wimbledon : Zverev en profite ! L’un des spécialistes du gazon cette saison est d’ores et déjà éliminé

Virtanen, 25 ans, s'est qualifié pour le tableau principal du plus grand tournoi de tennis au monde. Lors de sa préparation, le 140e joueur mondial a atteint la finale des tournois Challenger de deuxième catégorie à Birmingham et à Nottingham. Sa victoire contre Shelton a néanmoins constitué une véritable surprise. À Wimbledon, Virtanen n'avait remporté qu'un seul match dans sa carrière jusqu'à présent.

« J’ai passé un mois formidable, j’ai remporté de nombreux matchs sur gazon », a déclaré Virtanen, qui avait manqué le tournoi l’année dernière en raison d’une blessure. « Je savais que si j’étais en bonne santé, les résultats suivraient – et nous y voilà », a-t-il ajouté sous les acclamations du public.