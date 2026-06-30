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Ben SheltonGetty Images

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Coup de théâtre à Wimbledon : Zverev en profite ! L’un des spécialistes du gazon cette saison est d’ores et déjà éliminé

Deuxième jour du tournoi, première grosse surprise à Wimbledon : Ben Shelton, numéro cinq mondial et vainqueur du tournoi de préparation de Stuttgart, a été éliminé dès le premier tour.

Le joueur américain de 23 ans s'est incliné face au Finlandais Otto Virtanen après 4 h 21 de jeu, sur le score de 4-6, 6-3, 7-6 (10-8), 2-6, 6-7 (9-11). Lors du tie-break décisif du cinquième set, le grand favori a laissé filer une balle de match.

  • Shelton avait impressionné à Wimbledon les deux années précédentes : battu en huitièmes en 2024, puis en quarts en 2025, à chaque fois par Jannik Sinner. L’année dernière, l’Italien avait d’ailleurs conquéri son premier titre au All England Club. Dans la partie de tableau d’Alexander Zverev, Shelton était présenté comme l’un des principaux rivaux du récent lauréat allemand de Roland-Garros.

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  • VirtanenGetty Images

    Qualifié Virtanen crée la sensation à Wimbledon : « J'ai passé un mois formidable. »

    Virtanen, 25 ans, s'est qualifié pour le tableau principal du plus grand tournoi de tennis au monde. Lors de sa préparation, le 140e joueur mondial a atteint la finale des tournois Challenger de deuxième catégorie à Birmingham et à Nottingham. Sa victoire contre Shelton a néanmoins constitué une véritable surprise. À Wimbledon, Virtanen n'avait remporté qu'un seul match dans sa carrière jusqu'à présent.

    « J’ai passé un mois formidable, j’ai remporté de nombreux matchs sur gazon », a déclaré Virtanen, qui avait manqué le tournoi l’année dernière en raison d’une blessure. « Je savais que si j’étais en bonne santé, les résultats suivraient – et nous y voilà », a-t-il ajouté sous les acclamations du public.