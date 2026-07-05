La levée de la suspension a immédiatement provoqué la réaction du président Donald Trump. Sur son réseau Truth Social, il a remercié la FIFA « d’avoir fait ce qu’il fallait et d’avoir réparé une grande injustice ! ». Auparavant, le secrétaire d’État américain Marco Rubio s’était déjà exprimé au sujet de cette exclusion. « Ils ont été traités de manière injuste », a-t-il déclaré dans la salle de presse de la Maison Blanche à Washington.

Balogun avait été expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine (64^e) après avoir marché, par inadvertance, sur la cheville de Tarik Muharemovic. Il avait ensuite écopé d’une suspension d’un match. Conformément à l’article 27 du règlement disciplinaire de la FIFA, une sanction peut toutefois être assortie d’un sursis.

Cristiano Ronaldo avait déjà profité d’une telle mesure. En novembre, lors des qualifications pour la Coupe du monde contre l’Irlande, il avait été expulsé pour un coup de coude sur Dara O’Shea. La FIFA l’avait d’abord suspendu trois matchs, mais il n’en avait purgué qu’un seul, contre l’Arménie, les deux autres étant assortis d’un sursis d’un an.