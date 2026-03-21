Coup de théâtre à l'Eintracht Francfort ! L'entraîneur de l'Eintracht, Albert Riera, aurait écarté Mario Götze de l'effectif

Selon ces informations, cette exclusion serait purement sportive, et Götze aurait donc réagi avec une grande surprise à la décision de l'entraîneur Riera. Le joueur de 33 ans était déjà resté sur le banc pendant 90 minutes lors des deux derniers matchs contre le FC St. Pauli (0-0) et le 1. FC Heideheim (1-0) ; il risque désormais d'être totalement écarté.

Vendredi, lors de la conférence de presse, Riera avait déjà annoncé, compte tenu des retours de Younes Ebnoutalib et Can Uzun, qu'il allait devoir prendre des décisions difficiles concernant la composition de l'équipe pour le match : « Je sélectionne les joueurs qui correspondent le mieux à l'adversaire. Je vais même devoir écarter certains joueurs. »