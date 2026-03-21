Comme le rapportent à l'unisson la Hessischer Rundfunk et le Bild, le champion du monde 2014 ne fera pas partie de l'effectif pour le match à l'extérieur de la SGE dimanche contre les 05, bien qu'il soit en forme et prêt à jouer.
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Coup de théâtre à l'Eintracht Francfort ! L'entraîneur de l'Eintracht, Albert Riera, aurait écarté Mario Götze de l'effectif
Selon ces informations, cette exclusion serait purement sportive, et Götze aurait donc réagi avec une grande surprise à la décision de l'entraîneur Riera. Le joueur de 33 ans était déjà resté sur le banc pendant 90 minutes lors des deux derniers matchs contre le FC St. Pauli (0-0) et le 1. FC Heideheim (1-0) ; il risque désormais d'être totalement écarté.
Vendredi, lors de la conférence de presse, Riera avait déjà annoncé, compte tenu des retours de Younes Ebnoutalib et Can Uzun, qu'il allait devoir prendre des décisions difficiles concernant la composition de l'équipe pour le match : « Je sélectionne les joueurs qui correspondent le mieux à l'adversaire. Je vais même devoir écarter certains joueurs. »
La prolongation du contrat de Götze à Francfort est-elle remise en question ?
Götze est encore sous contrat avec la SGE jusqu'à la fin de la saison en cours. Récemment, des rumeurs laissaient entendre que les deux parties pourraient tout à fait envisager de passer une année supplémentaire ensemble. Selon les informations du journal Bild, les discussions à ce sujet seraient même déjà bien avancées.
On ignore toutefois dans quelle mesure un éventuel départ de Götze aurait une incidence sur cette situation. Plusieurs clubs de la MLS ont manifesté par le passé leur intérêt pour un transfert du joueur de 33 ans, et un club de troisième division des Émirats arabes unis aurait également jeté son dévolu sur le milieu de terrain.
Mario Götze : les étapes de sa carrière professionnelle
Période
Association
2010 à 2013
BVB
2013 à 2016
FC Bayern Munich
2016 à 2020
BVB
2020 à 2022
PSV Eindhoven
2022 à aujourd'hui
Eintracht Francfort