Coup de théâtre : le transfert d’Ederson à Manchester United est officiellement tombé à l’eau. Selon Fabrizio Romano, l’opération est désormais à considérer comme définitivement compromise, Manchester United ayant notifié à l’Atalanta un changement de stratégie.





Le club bergamasque est convaincu que lemilieu de terrain est à 100 % de ses capacités et se tient prêt à le réintégrer dans son effectif, les Red Devils ayant revu leurs plans de mercato.





Le milieu de terrain brésilien ne signera donc pas chez les Red Devils, conclut Romano dans son tweet. Matteo Moretto précise : « Le joueur n’a pas réussi les visites médicales ; le club anglais en a déjà informé l’Atalanta. »







