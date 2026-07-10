Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
CM Grafica Ederson Atalanta 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Coup de théâtre à l’Atalanta : le transfert d’Ederson à Manchester United est officiellement abandonné. Le gardien brésilien n’a pas réussi à passer les examens médicaux

Atalanta Bergame
Mercato
Manchester United
Ederson

Affaire avortée : les Red Devils revisent leur stratégie

Coup de théâtre : le transfert d’Ederson à Manchester United est officiellement tombé à l’eau. Selon Fabrizio Romano, l’opération est désormais à considérer comme définitivement compromise, Manchester United ayant notifié à l’Atalanta un changement de stratégie.


Le club bergamasque est convaincu que lemilieu de terrain est à 100 % de ses capacités et se tient prêt à le réintégrer dans son effectif, les Red Devils ayant revu leurs plans de mercato.


Le milieu de terrain brésilien ne signera donc pas chez les Red Devils, conclut Romano dans son tweet. Matteo Moretto précise : « Le joueur n’a pas réussi les visites médicales ; le club anglais en a déjà informé l’Atalanta. »



  • Le transfert d’Ederson de l’Atalanta à Manchester United avait été l’un des premiers dossiers bouclés durant ce mercato, pour un montant de 45 millions d’euros (plus 5 millions par saison pour le joueur jusqu’en 2031). Il ne restait plus qu’à attendre la fin de la participation d’Ederson à la Coupe du monde avec le Brésil (éliminé par la Norvège en huitièmes de finale) pour que l’affaire soit officialisée, mais c’est là qu’est survenu le coup de théâtre.

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Jeux d'amitié des clubs
Atalanta Bergame crest
Atalanta Bergame
ATA
Atalanta U23 crest
Atalanta U23
ATA
Jeux d'amitié des clubs
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Wrexham crest
Wrexham
WRE