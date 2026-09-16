Alvarez a dominé les gros titres du mercato estival après sa tentative sensationnelle, mais finalement infructueuse, d’orchestrer un transfert à Barcelone. L’attaquant argentin a été contraint de rester dans la capitale espagnole contre son gré, ce qui a tendu sa relation avec l’Atlético de Madrid.

Malgré ces frictions en interne, Alvarez reste dans les plans de Diego Simeone. L’attaquant a disputé trois matches jusqu’à présent cette saison, disputant notamment l’intégralité des 90 minutes contre Liverpool.

Cependant, la poursuite de Barcelone a été totalement stoppée par la réalité financière de l’opération. L’Atlético a directement renvoyé à son énorme clause libératoire de 500 millions d’euros (422 M£), un montant que le géant catalan ne pouvait tout simplement pas égaler.



