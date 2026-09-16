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Coup de pouce pour le transfert de Barcelone ? Un dirigeant de l’Atlético de Madrid fait une promesse choc de baisser la clause libératoire de Julian Alvarez, à UNE condition
Un transfert estival avorté et des relations tendues
Alvarez a dominé les gros titres du mercato estival après sa tentative sensationnelle, mais finalement infructueuse, d’orchestrer un transfert à Barcelone. L’attaquant argentin a été contraint de rester dans la capitale espagnole contre son gré, ce qui a tendu sa relation avec l’Atlético de Madrid.
Malgré ces frictions en interne, Alvarez reste dans les plans de Diego Simeone. L’attaquant a disputé trois matches jusqu’à présent cette saison, disputant notamment l’intégralité des 90 minutes contre Liverpool.
Cependant, la poursuite de Barcelone a été totalement stoppée par la réalité financière de l’opération. L’Atlético a directement renvoyé à son énorme clause libératoire de 500 millions d’euros (422 M£), un montant que le géant catalan ne pouvait tout simplement pas égaler.
- AFP
Gil Marin fixe un objectif de buts ambitieux
Selon le média espagnol El Chiringuito, la position de l'Atlético de Madrid s'assouplit enfin. Le président du club, Gil Marin, aurait promis de réduire considérablement la clause libératoire exorbitante du joueur, à condition qu'Alvarez remplisse une condition très précise sur le terrain.
Pour déclencher cette réduction, l'attaquant doit inscrire au minimum 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Compte tenu de son bilan prolifique à Madrid, cet objectif semble largement à sa portée pour le talentueux avant-centre.
Alvarez a inscrit exactement 20 buts la saison dernière et en avait marqué 29 lors de son premier exercice au club. Atteindre de nouveau ce cap ouvrirait apparemment la voie à un départ bien plus facile.
L’excellent début de saison du Barça et sa profondeur offensive
À l’heure actuelle, le FC Barcelone peut sembler totalement peu préoccupé par la situation d’Alvarez. Le club catalan a réussi un début de saison magnifique, s’imposant comme l’équipe la plus prolifique d’Europe grâce à la forme dévastatrice de Raphinha et Lamine Yamal.
Cependant, maintenir un tel rythme effréné tout au long d’une saison éprouvante est difficile. Faire venir un attaquant du calibre d’Alvarez apporterait une qualité essentielle à l’effectif et allégerait la lourde charge offensive qui repose actuellement sur ses ailiers titulaires.
Une blessure malvenue de Raphinha ou de Yamal pourrait instantanément enrayer la dynamique offensive du FC Barcelone. S’attacher les services d’un attaquant polyvalent reste une stratégie logique à long terme pour le Barça, qu’il passe à l’action en janvier ou attende l’été prochain.
- AFP
Un départ estival se profile à l’horizon
Si la promesse d’abaisser la clause libératoire offre un espoir à long terme au FC Barcelone, un transfert dès cet hiver reste très improbable. Compte tenu de la dépendance de l’Atlético à ses buts, l’avenir d’Alvarez ne sera réalistement réévalué qu’à l’issue de la campagne en cours.
Pour l’instant, l’Argentin doit se concentrer sur ses performances sur le terrain pour l’équipe de Simeone. S’il retrouve le chemin des filets avec sa régularité habituelle et atteint la barre des 20 buts, la voie vers un transfert retentissant en Catalogne s’ouvrira enfin l’été prochain.
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