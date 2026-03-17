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Coup de pouce inattendu pour Tottenham : un joueur clé revient de blessure avec deux mois d'avance, ce qui pourrait raviver les espoirs de remontée en Ligue des champions
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Un retour opportun pour une star mise sur la touche
Le retour de Bergvall à l'entraînement mardi matin a surpris le staff médical de Tottenham. Au départ, on s'attendait à ce que l'adolescent rate la majeure partie du printemps après avoir subi une opération en janvier pour soigner une blessure à la cheville. Le milieu de terrain a participé aux entraînements collectifs alors que l'équipe se prépare pour le difficile match retour des huitièmes de finale contre l'Atlético. Alors que les Spurs doivent combler un déficit cumulé de 5-2 face aux géants espagnols, le retour de Bergvall apporte une profondeur bien nécessaire à un milieu de terrain en difficulté.
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Tudor est confronté à un dilemme concernant la composition de son équipe
L'entraîneur par intérim Tudor a également reçu un coup de pouce en défense avec le retour de Cristian Romero à l'entraînement de l'équipe première, après l'absence de l'Argentin lors du match nul 1-1 à Liverpool. Romero avait été contraint de manquer le déplacement à Anfield après un choc de têtes avec son coéquipier Joao Palhinha lors de la défaite au match aller contre l'Atlético – un incident que Tudor a souligné comme une nouvelle preuve de la « incroyable » malchance de Tottenham. Si le match nul contre les Reds a marqué la première fois que les Spurs évitaient la défaite sous le mandat de Tudor, ils ont dû mener le match sans Romero ni Palhinha en raison de protocoles stricts en matière de commotion cérébrale. Malgré son retour sur le terrain, Romero devra encore faire l'objet d'une évaluation minutieuse selon ces mêmes directives médicales avant d'être autorisé à reprendre la compétition.
Des renforts arrivent alors que les Spurs mènent une lutte sur deux fronts
L'infirmerie des Spurs se vide peu à peu, notamment grâce au retour de Bergvall, à un moment crucial de la saison. Après avoir purgé sa suspension en championnat, Micky van de Ven est désormais autorisé à jouer en Coupe d'Europe, et Destiny Udogie a réintégré le groupe principal après une blessure aux ischio-jambiers. En revanche, une fièvre persistante a empêché Conor Gallagher de participer à la dernière séance d'entraînement, tandis que Palhinha s'est contenté d'un travail individuel.
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À la recherche d'un miracle européen avant la ligne droite décisive
Les Spurs ont encore une tâche colossale à accomplir pour renverser un déficit de trois buts face à l'Atlético, d'autant plus en l'absence de Richarlison, suspendu. Malgré ce score décourageant, le moral de l'équipe a été remonté par le retour opportun de joueurs clés tels que Bergvall et Van de Ven. Si le maintien en Premier League reste la priorité, réaliser un exploit européen constituerait un véritable coup de pouce psychologique pour la suite de la saison.
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