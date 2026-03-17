Coup de pouce inattendu pour Tottenham : un joueur clé revient de blessure avec deux mois d'avance, ce qui pourrait raviver les espoirs de remontée en Ligue des champions

L'entraîneur par intérim Tudor a également reçu un coup de pouce en défense avec le retour de Cristian Romero à l'entraînement de l'équipe première, après l'absence de l'Argentin lors du match nul 1-1 à Liverpool. Romero avait été contraint de manquer le déplacement à Anfield après un choc de têtes avec son coéquipier Joao Palhinha lors de la défaite au match aller contre l'Atlético – un incident que Tudor a souligné comme une nouvelle preuve de la « incroyable » malchance de Tottenham. Si le match nul contre les Reds a marqué la première fois que les Spurs évitaient la défaite sous le mandat de Tudor, ils ont dû mener le match sans Romero ni Palhinha en raison de protocoles stricts en matière de commotion cérébrale. Malgré son retour sur le terrain, Romero devra encore faire l'objet d'une évaluation minutieuse selon ces mêmes directives médicales avant d'être autorisé à reprendre la compétition.