L'entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, a révélé qu'Ismaila Sarr et Eddie Nketiah pourraient tous deux faire leur retour dans le groupe pour le tout premier match de Crystal Palace en UEFA Europa League. Crystal Palace doit recevoir les champions de Pologne du Lech Poznan à Selhurst Park jeudi soir pour son entrée en lice dans la phase de ligue. Sarr, qui a terminé meilleur buteur du club la saison dernière, n'a pas encore disputé le moindre match officiel lors de l'exercice en cours en raison de pépins physiques.

De son côté, Nketiah a débuté les trois premiers matches de la saison, mais a manqué les rencontres à domicile de Palace la semaine dernière, ce qui ferait de leur possible disponibilité un vrai coup de pouce pour le groupe.