Sebastian Frej
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Coup de pouce européen pour Crystal Palace ! Le duo vedette Ismaila Sarr et Eddie Nketiah prêt pour des retours spectaculaires en Ligue Europa
Un coup de pouce bienvenu pour les débuts européens de Crystal Palace
L'entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, a révélé qu'Ismaila Sarr et Eddie Nketiah pourraient tous deux faire leur retour dans le groupe pour le tout premier match de Crystal Palace en UEFA Europa League. Crystal Palace doit recevoir les champions de Pologne du Lech Poznan à Selhurst Park jeudi soir pour son entrée en lice dans la phase de ligue. Sarr, qui a terminé meilleur buteur du club la saison dernière, n'a pas encore disputé le moindre match officiel lors de l'exercice en cours en raison de pépins physiques.
De son côté, Nketiah a débuté les trois premiers matches de la saison, mais a manqué les rencontres à domicile de Palace la semaine dernière, ce qui ferait de leur possible disponibilité un vrai coup de pouce pour le groupe.
- Getty Images Sport
Sage donne des nouvelles rassurantes sur sa condition physique
S’exprimant avant la rencontre européenne, Sage a donné des nouvelles optimistes du duo offensif après son retour réussi à l’entraînement plus tôt dans la semaine. Le manager a souligné que les deux joueurs ont beaucoup travaillé pour retrouver leur forme physique et paraissent affûtés avant le choc de la première journée.
« Il pourrait être dans l’équipe demain, tout comme Eddie Nketiah, parce qu’ils ont recommencé à s’entraîner avec nous cette semaine et qu’ils sont en forme », a déclaré Sage au sujet de Sarr.
Henderson signe un nouveau contrat malgré son absence pour blessure
Alors que Sarr et Nketiah se rapprochent d’un retour à l’action, le gardien Dean Henderson reste sur la touche aux côtés de Jean-Philippe Mateta, Sage espérant que le duo pourra revenir après la prochaine trêve internationale. Cependant, Palace a reçu un énorme coup de boost en dehors du terrain juste avant la conférence de presse avec l’annonce de la signature par Henderson d’un nouveau contrat de longue durée, qui l’engage avec le club jusqu’en 2030. Sage a salué les qualités de leader de son capitaine et son impact, à la fois sur le terrain et dans le vestiaire.
« Nous sommes vraiment heureux pour nous, nous sommes vraiment heureux pour lui, c’est un contrat à long terme pour notre capitaine », s’est réjoui Sage.
- Getty Images Sport
L’attention se tourne vers une soirée européenne historique
Alors que des renforts d’effectif se profilent et que le club est porté par la signature d’un nouveau contrat pour son capitaine, Crystal Palace tourne désormais son attention vers un début victorieux en Europe. Le choc de jeudi contre Lech Poznan marque une étape historique pour le club, qui va se tester sur la scène continentale. Sage espérera que le retour de ses attaquants apportera l’efficacité nécessaire pour décrocher un résultat positif à Selhurst Park.
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