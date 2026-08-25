Everton a officiellement demandé au conseil municipal de Liverpool l’autorisation de doubler le nombre d’événements non sportifs organisés dans son stade situé sur le front de mer, selon Liverpool Echo. Le club a emménagé au Hill Dickinson Stadium en 2025, laissant derrière lui son historique antre de Goodison Park.

Désormais dans sa deuxième saison dans cette nouvelle enceinte, le club souhaite élargir ses autorisations d’urbanisme actuelles. Accordé initialement en 2021, l’accord en vigueur n’autorise le club à organiser que quatre événements non sportifs à pleine capacité par année civile.

Everton vise à porter cette limite à huit événements, ce qui ouvrirait la voie à davantage de grands concerts. Selon la nouvelle proposition, un maximum de deux événements pourrait se poursuivre jusqu’à 23 h 30, tous les autres devant se terminer à 23 h.