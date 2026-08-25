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Coup de pouce de plusieurs millions de livres ? Everton soumet une demande officielle pour transformer le Hill Dickinson Stadium en salle de concert d’élite
Pousse pour une expansion en bord de mer
Everton a officiellement demandé au conseil municipal de Liverpool l’autorisation de doubler le nombre d’événements non sportifs organisés dans son stade situé sur le front de mer, selon Liverpool Echo. Le club a emménagé au Hill Dickinson Stadium en 2025, laissant derrière lui son historique antre de Goodison Park.
Désormais dans sa deuxième saison dans cette nouvelle enceinte, le club souhaite élargir ses autorisations d’urbanisme actuelles. Accordé initialement en 2021, l’accord en vigueur n’autorise le club à organiser que quatre événements non sportifs à pleine capacité par année civile.
Everton vise à porter cette limite à huit événements, ce qui ouvrirait la voie à davantage de grands concerts. Selon la nouvelle proposition, un maximum de deux événements pourrait se poursuivre jusqu’à 23 h 30, tous les autres devant se terminer à 23 h.
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Booster une ville de musique
La principale motivation derrière cette demande est de transformer le Hill Dickinson Stadium en une enceinte polyvalente de premier plan. CBRE Limited, agissant pour le compte d’Everton, a soumis un document de planification exposant les bénéfices régionaux plus larges de cette extension.
« Tout en conservant son rôle principal de stade de football, la modification proposée vise à renforcer le potentiel du stade en tant qu’enceinte polyvalente », explique le document. « Cela soutiendra des objectifs régionaux plus larges visant à accroître l’offre de musique live dans la région urbaine et, par conséquent, à stimuler l’économie du tourisme et des visiteurs. »
Les agents chargés du dossier ont également souligné que la réglementation actuelle restreint le site malgré un intérêt important de la part des organisateurs d’événements. Ils ont ajouté que ce changement offre à Liverpool l’opportunité de tirer parti de son statut prestigieux de ville de musique désignée par l’UNESCO.
Bien plus qu’un simple terrain de football
Le stade en bord de mer démontre déjà sa polyvalence en parallèle de la campagne d’Everton en Premier League. L’enceinte a accueilli avec succès deux événements de rugby ainsi qu’une rencontre internationale de l’équipe d’Angleterre féminine depuis son ouverture.
Des festivités sont également dans les tuyaux, avec l’Oktoberfest et des marchés de Noël programmés plus tard cette année. En outre, Everton poursuit des aménagements supplémentaires sur le site afin d’améliorer l’expérience des supporters les jours de match.
Andrew Middleton, le président des opérations commerciales du club, a récemment confirmé son projet de transformer la tour hydraulique classée Grade II en bar sportif dédié. Par ailleurs, les marches de la tribune ouest seront bientôt accessibles au public en dehors des jours de match.
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En attente de la décision du conseil
Le conseil municipal de Liverpool n’a pas encore annoncé de calendrier indiquant quand la demande de permis d’aménagement sera examinée par les membres de la commission. Tant qu’aucune décision n’aura été prise, Everton devra se conformer à sa restriction initiale de quatre événements.
Alors que le club travaille activement en coulisses pour faire venir les premiers grands artistes à se produire au Hill Dickinson Stadium, aucune date ni aucun nom n’ont été confirmés. Si la proposition est approuvée, elle promet d’ouvrir une nouvelle ère passionnante pour Everton. L’élargissement des capacités de la salle en matière de concerts offrirait un coup de pouce financier important, à la fois au club et à l’économie de l’ensemble du Merseyside.
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