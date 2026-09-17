Manchester United a été éliminé de la Carabao Cup après une décevante défaite 3-2 contre Brighton & Hove Albion à Old Trafford. La rencontre avait pourtant idéalement commencé pour les locaux lorsque le jeune talent du centre de formation Shea Lacey a inscrit son tout premier but en équipe première pour le club. Mason Mount a rapidement doublé la mise seulement deux minutes plus tard, plaçant Manchester United en position de force.

Cependant, la dynamique a complètement changé avant la pause, Brighton réalisant une superbe remontée pour éliminer United de la compétition.