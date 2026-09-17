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Alvino Hanafi

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Coup de massue absolu à Old Trafford ! Michael Carrick fait un aveu accablant après l'incroyable effondrement de Manchester United en coupe

Manchester United
M. Carrick
Carabao Cup

L’entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, a admis qu’il comprend parfaitement la frustration des supporters après la surprenante défaite 3-2 de son équipe contre Brighton en Carabao Cup. Malgré une avance de deux buts acquise grâce à Shea Lacey et Mason Mount, Manchester United a sombré à Old Trafford.

  • Un départ de rêve gâché à Old Trafford

    Manchester United a été éliminé de la Carabao Cup après une décevante défaite 3-2 contre Brighton & Hove Albion à Old Trafford. La rencontre avait pourtant idéalement commencé pour les locaux lorsque le jeune talent du centre de formation Shea Lacey a inscrit son tout premier but en équipe première pour le club. Mason Mount a rapidement doublé la mise seulement deux minutes plus tard, plaçant Manchester United en position de force.

    Cependant, la dynamique a complètement changé avant la pause, Brighton réalisant une superbe remontée pour éliminer United de la compétition.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Brighton renverse United et crée la surprise

    Charalampos Kostoulas a lancé la révolte de Brighton en réduisant l'écart juste avant la mi-temps, ce qui a changé la dynamique du match. L'ancien milieu de terrain Pascal Gross a ensuite égalisé peu après l'heure de jeu d'une finition clinique. Avant que United ne puisse se ressaisir, Maxim De Cuyper a inscrit le troisième but décisif pour parachever la remontée et envoyer les supporters visiteurs en extase.

    Cette déroute a laissé Old Trafford sous le choc, alors qu'une avance confortable de deux buts s'est évaporée lors d'une séquence défensive catastrophique.

  • Carrick assume l’entière responsabilité

    S'exprimant après le coup de sifflet final, l'entraîneur Michael Carrick n'a pas fui la critique et a admis assumer la responsabilité de l'effondrement tardif de son équipe. Le technicien a noté que les récents résultats serrés se sont accumulés pour créer un fardeau plus lourd, mais a souligné que dilapider un avantage de cette manière est inacceptable.

    « Je comprends totalement le ressenti des supporters. Je le comprends totalement. Nous devons l'accepter. Je l'accepte totalement. En fin de compte, c'est de ma faute », a déclaré Carrick.

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    Cap sur le choc face à Fulham

    Leur parcours en Carabao Cup ayant pris fin brutalement, Carrick a insisté sur l’importance d’une réaction immédiate alors que l’effectif cherche à rebondir. L’entraîneur a souligné que l’équipe devait continuer à progresser, tirer des leçons des moments difficiles et retrouver rapidement l’habitude de gagner. La préparation est déjà en cours pour un match crucial de Premier League contre Fulham dimanche.

    « Nous voulons gagner et nous voulons gagner vite. C’est aussi simple que ça. Le prochain match, c’est dimanche, donc c’est la seule chose à laquelle je pense en ce moment », a conclu Carrick.

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