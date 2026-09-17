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Coup de massue absolu à Old Trafford ! Michael Carrick fait un aveu accablant après l'incroyable effondrement de Manchester United en coupe
Un départ de rêve gâché à Old Trafford
Manchester United a été éliminé de la Carabao Cup après une décevante défaite 3-2 contre Brighton & Hove Albion à Old Trafford. La rencontre avait pourtant idéalement commencé pour les locaux lorsque le jeune talent du centre de formation Shea Lacey a inscrit son tout premier but en équipe première pour le club. Mason Mount a rapidement doublé la mise seulement deux minutes plus tard, plaçant Manchester United en position de force.
Cependant, la dynamique a complètement changé avant la pause, Brighton réalisant une superbe remontée pour éliminer United de la compétition.
- Getty Images Sport
Brighton renverse United et crée la surprise
Charalampos Kostoulas a lancé la révolte de Brighton en réduisant l'écart juste avant la mi-temps, ce qui a changé la dynamique du match. L'ancien milieu de terrain Pascal Gross a ensuite égalisé peu après l'heure de jeu d'une finition clinique. Avant que United ne puisse se ressaisir, Maxim De Cuyper a inscrit le troisième but décisif pour parachever la remontée et envoyer les supporters visiteurs en extase.
Cette déroute a laissé Old Trafford sous le choc, alors qu'une avance confortable de deux buts s'est évaporée lors d'une séquence défensive catastrophique.
Carrick assume l’entière responsabilité
S'exprimant après le coup de sifflet final, l'entraîneur Michael Carrick n'a pas fui la critique et a admis assumer la responsabilité de l'effondrement tardif de son équipe. Le technicien a noté que les récents résultats serrés se sont accumulés pour créer un fardeau plus lourd, mais a souligné que dilapider un avantage de cette manière est inacceptable.
« Je comprends totalement le ressenti des supporters. Je le comprends totalement. Nous devons l'accepter. Je l'accepte totalement. En fin de compte, c'est de ma faute », a déclaré Carrick.
- News Images
Cap sur le choc face à Fulham
Leur parcours en Carabao Cup ayant pris fin brutalement, Carrick a insisté sur l’importance d’une réaction immédiate alors que l’effectif cherche à rebondir. L’entraîneur a souligné que l’équipe devait continuer à progresser, tirer des leçons des moments difficiles et retrouver rapidement l’habitude de gagner. La préparation est déjà en cours pour un match crucial de Premier League contre Fulham dimanche.
« Nous voulons gagner et nous voulons gagner vite. C’est aussi simple que ça. Le prochain match, c’est dimanche, donc c’est la seule chose à laquelle je pense en ce moment », a conclu Carrick.
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