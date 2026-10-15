Malgré le but victorieux inscrit par Randal Kolo Muani à la 92e minute face au Celta Vigo (2-1), l'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a livré une analyse sans détour de la prestation de son équipe. Le technicien italien a estimé que la Juventus avait joué en deçà de son potentiel en Galice.

Nick Woltemade avait auparavant égalisé après l'ouverture du score de Hugo Alvarez en première période, avant que Kolo Muani n'arrache la victoire dans le temps additionnel.

Spalletti a toutefois insisté sur le fait que le résultat masquait d'importantes lacunes tactiques et techniques.