AFP
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Coup de gueule de l’entraîneur ! Spalletti, sans détour, prévient une Juve décevante qu’elle doit hausser son niveau malgré sa victoire dans le temps additionnel
Spalletti exige davantage après une victoire étriquée
Malgré le but victorieux inscrit par Randal Kolo Muani à la 92e minute face au Celta Vigo (2-1), l'entraîneur de la Juventus, Luciano Spalletti, a livré une analyse sans détour de la prestation de son équipe. Le technicien italien a estimé que la Juventus avait joué en deçà de son potentiel en Galice.
Nick Woltemade avait auparavant égalisé après l'ouverture du score de Hugo Alvarez en première période, avant que Kolo Muani n'arrache la victoire dans le temps additionnel.
Spalletti a toutefois insisté sur le fait que le résultat masquait d'importantes lacunes tactiques et techniques.
- AgenciaLOF
L’entraîneur fustige une prestation « lente » en première période et des erreurs techniques
Spalletti n’a pas mâché ses mots au moment d’évaluer la prestation de la Juve, soulignant que ses joueurs avaient manqué de précision avec le ballon. « En première période, nous avons été un peu lents dans tout ce que nous faisions, a reconnu Spalletti. Nous leur avons constamment laissé trop de temps pour s’organiser. »
« Dans l’ensemble, nous avons livré une prestation inférieure à ce dont nous sommes capables. Nous devons élever notre niveau par rapport à ce que nous avons montré aujourd’hui. Les résultats ne reflètent pas toujours le déroulement d’un match. »
« Je pense que nous nous sommes améliorés dans de nombreux domaines en seconde période, mais nous avons encore commis trop d’erreurs techniques et trop souvent hésité dans nos choix. »
Des éloges pour les changements et la mentalité de vainqueur
Malgré ses réserves sur le plan tactique, Spalletti a salué la détermination de son équipe à chercher le but de la victoire jusqu’au coup de sifflet final. « J’ai aussi vu des choses positives, comme cette volonté de continuer à chercher un but », a souligné Spalletti.
« Chaque fois que nous avions le ballon, nous avons continué à pousser jusqu’au tout dernier moment. Au bout du compte, nous avons été récompensés à la fois pour nos changements et pour l’attitude de l’équipe sur le terrain. »
« J’ai vu une volonté de ne pas se contenter du résultat, mais d’aller chercher la victoire. »
- ZUMA Press Wire
Ce qui attend les deux clubs
Spalletti exigera davantage de régularité sur l’ensemble des 90 minutes alors que la Juventus se prépare pour ses prochaines rencontres nationales et européennes.
La Juventus retrouvera la Ligue Europa lors de la troisième journée en recevant Rennes, avec l’objectif de prolonger sa série de victoires.
Le Celta Vigo tentera de laisser cette déception derrière lui lors de son prochain match européen, sur le terrain du Celtic.
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