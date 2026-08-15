Selon BBC Sport, Sunderland a enfin frappé un grand coup sur le marché des transferts en acceptant de payer 25,6 millions de livres sterling pour recruter le latéral gauche Methalie, en provenance de Toulouse, pensionnaire de Ligue 1. L’opération représente un investissement important pour Sunderland, qui se prépare à une saison exigeante marquée par un retour très attendu en compétition européenne.

Un accord verbal a été trouvé pour un montant initial de 23,9 millions de livres sterling, auquel pourraient s’ajouter 1,7 million de livres sterling de bonus, et le défenseur français de 20 ans devrait passer sa visite médicale prochainement. Ce montage financier souligne la volonté de Sunderland de soutenir Le Bris dans la concrétisation de ses principales cibles sur le marché des transferts.