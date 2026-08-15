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Coup conclu pour Sunderland ! Les Black Cats parviennent à un accord de 25,6 M£ avec Toulouse pour le défenseur prometteur Dayann Methalie
Avancée majeure dans la poursuite de Methalie
Selon BBC Sport, Sunderland a enfin frappé un grand coup sur le marché des transferts en acceptant de payer 25,6 millions de livres sterling pour recruter le latéral gauche Methalie, en provenance de Toulouse, pensionnaire de Ligue 1. L’opération représente un investissement important pour Sunderland, qui se prépare à une saison exigeante marquée par un retour très attendu en compétition européenne.
Un accord verbal a été trouvé pour un montant initial de 23,9 millions de livres sterling, auquel pourraient s’ajouter 1,7 million de livres sterling de bonus, et le défenseur français de 20 ans devrait passer sa visite médicale prochainement. Ce montage financier souligne la volonté de Sunderland de soutenir Le Bris dans la concrétisation de ses principales cibles sur le marché des transferts.
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Methalie a disputé 28 matches avec Toulouse en Ligue 1 la saison dernière, inscrivant deux buts lors de ses trois dernières apparitions, tandis que le club a terminé à la neuvième place. Son impact aux deux extrémités du terrain l’a rapidement imposé comme l’un des jeunes arrières latéraux les plus prometteurs d’Europe.
L’accord fait suite à une longue poursuite de la part de l’équipe de Le Bris, alors que Sunderland cherche à renforcer sa défense avant le début de sa campagne de Premier League à Ipswich Town samedi prochain. Les Black Cats ont adopté une approche méthodique lors de ce mercato, en veillant à ne pas surpayer tout en s’assurant les services d’un talent d’élite.
Renforcer la profondeur de l’effectif pour les soirées européennes
Sunderland disputera également une compétition européenne pour la première fois depuis 53 ans, avec une participation à la Ligue Europa après avoir décroché une impressionnante septième place en Premier League la saison dernière. En quête de davantage de profondeur d’effectif pour faire face à un calendrier plus chargé, la gestion des exigences physiques des campagnes nationale et continentale nécessite un groupe solide, et l’arrivée de Methalie apporte une qualité bienvenue sur le flanc gauche.
La seule arrivée de Sunderland lors du mercato estival jusqu’à présent est Thomas Meunier, qui a rejoint le club librement après la fin de son contrat à Lille. L’expérimenté latéral droit belge sort d’une campagne internationale lors de la Coupe du monde de cet été, où il a disputé trois matches avant l’élimination de la Belgique par l’Espagne en quarts de finale.
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Derniers préparatifs pour la nouvelle saison
À l’approche rapide du week-end d’ouverture, la direction de Sunderland travaille jour et nuit pour s’assurer que l’effectif soit parfaitement prêt pour le déplacement à Portman Road. L’équipe de Le Bris s’appuie sur une dynamique positive après une solide préparation estivale, avec trois victoires consécutives obtenues grâce à un succès 2-1 contre Rennes aujourd’hui, après de précédentes victoires 2-0 face à Lens et 1-0 contre Wrexham. Pendant ce temps, Methalie a été sélectionné à quatre reprises avec les moins de 21 ans de la France, renforçant encore sa réputation comme l’un des plus grands espoirs de son pays.
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