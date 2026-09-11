Il ne manquait que la note de la rédemption dans le roman juventino de Luciano Spalletti. L’entraîneur toscan, du reste, a toujours montré une aptitude particulière à relancer les milieux de terrain considérés comme inachevés, en les transformant en protagonistes. Le précédent le plus significatif est celui de Marcelo Brozovic, à qui Spalletti a confié les clés de l’Inter, changeant radicalement sa carrière.





À la Juventus, pendant des mois, on s’est interrogé sur lequel de Locatelli, Thuram et Miretti pouvait vivre une trajectoire similaire. La réponse, toutefois, se trouvait ailleurs : en Douglas Luiz, l’un des indésirables revenus de prêt et, aujourd’hui, parmi les surprises les plus positives du début de saison de la Juventus.