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Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Coulisses à la Juventus : la phrase de Spalletti qui a fait basculer Douglas Luiz, comme avec Brozovic

Juventus FC
D. Luiz
L. Spalletti

Le Brésilien, stimulé par l’entraîneur, a changé de registre et fait partie des meilleurs en ce début de saison de la Juventus

Il ne manquait que la note de la rédemption dans le roman juventino de Luciano Spalletti. L’entraîneur toscan, du reste, a toujours montré une aptitude particulière à relancer les milieux de terrain considérés comme inachevés, en les transformant en protagonistes. Le précédent le plus significatif est celui de Marcelo Brozovic, à qui Spalletti a confié les clés de l’Inter, changeant radicalement sa carrière.


À la Juventus, pendant des mois, on s’est interrogé sur lequel de Locatelli, Thuram et Miretti pouvait vivre une trajectoire similaire. La réponse, toutefois, se trouvait ailleurs : en Douglas Luiz, l’un des indésirables revenus de prêt et, aujourd’hui, parmi les surprises les plus positives du début de saison de la Juventus.

  • La transformation, toutefois, n’est pas arrivée par hasard et n’a pas été immédiate. Entre Spalletti et le Brésilien, il a fallu un électrochoc, survenu après le deuxième match amical estival à Liège. Face à une prestation terne, l’entraîneur a été catégorique, comme le révèle Tuttosport : « Tu dois hausser ton niveau, parce qu’ainsi, cela ne nous suffit pas. Si tu me fais confiance, tu redeviendras le joueur que tu étais ».


    Ces paroles ont représenté le tournant. Dès le match suivant, en amical contre Nice, Douglas Luiz a montré un visage complètement différent, entraînant la Juventus vers la victoire grâce à un superbe but, le premier avec la Juventus, et une prestation enfin intense et convaincante. C’est justement l’intensité, d’ailleurs, qui avait été la grande absente de sa précédente expérience à la Juventus. Maintenant, sous la houlette de Spalletti, Douglas Luiz semble avoir enfin changé de dimension.



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