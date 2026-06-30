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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Côte d’Ivoire - Norvège : les notes de CM. Haaland, imparable, Diallo, phénoménal ; Bonny, en difficulté

Norvège
Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire vs Norvège
Coupe du monde

Les notes du seizième de finale opposant les Scandinaves de Solbakken aux Ivoiriens de Fae.

CÔTE D’IVOIRE - NORVÈGE


CÔTE D’IVOIRE


Fofana : impuissant face à la frappe du droit de Nusa


Doué


Kossounou


Agbadou


Konan 6,5 : un véritable détonateur sur le flanc gauche


Kessie : apporte un danger constant en attaque


Sangaré : il sauve son équipe d'un deuxième but en bloquant Haaland.


Oulai 5 : il multiplie les allers-retours entre défense et attaque sans jamais peser réellement sur le jeu. (entré à la 61^e, Diallo 7,5 : il sauve sur la ligne le deuxième but de Heggem, puis, dans la foulée, efface la moitié de la défense d’un dribble et égalise pour la Côte d’Ivoire. Deuxième réalisation dans ce Mondial pour l’ancien Bergamasque, véritable atout supplémentaire pour les siens


Y. Diomandé 6 : technique et vitesse, danger constant pour les adversaires, il est l’une des plus belles surprises de ce Mondial, mais brille par intermittence.


Bonny 5 : il devrait être le fer de lance de l’attaque mais il se fait discret, même s’il est souvent laissé seul par ses coéquipiers. On le voit très peu, l’attaquant de l’Inter termine une Coupe du monde très décevante. (à partir de la 61e minute, Wahi


Pepe 6,5 : techniquement revenu à son niveau lillois, il apporte dribbles, fantaisie et imprévisibilité à l’attaque ivoirienne, mais manque de soutien à Bonny dans la zone de finition et échoue à égaliser en tirant sur Nyland. L’entrée de Diallo lui offre un meilleur appui et inspire le but du 2-2. (à partir de la 87^e, Diakité sv)


Sélectionneur Faé 6,5 : son équipe tente de construire le jeu mais est punie dès le premier tir. En deuxième mi-temps, elle semble baisser de régime mais parvient à égaliser grâce à l’entrée en jeu de Diallo, un joueur dont on ne peut tout simplement pas se passer.



  • NORVÈGE

    Nyland 6 : excellent face à Pepe, il a juste été un peu moins à son avantage sur l'action de Diallo.


    Pedersen (remplacé par Aursnes à la 83^e minute)


    Ajer 5,5 : il échappe de justesse à un carton jaune face à Diomandé et peine à contenir les pointes ivoiriennes.


    Heggem 6 : dangereux en zone offensive, il peine à contenir la vitesse de Pepe et Diallo. Il manque de peu le doublé sur corner.


    Møller


    Odegaard 6 : sert à Nusa le ballon qui donne l'avantage à la Norvège


    Berg


    Berge


    Sorloth 5 : contraint de s'écarter pour se créer des occasions, il offre quelques déviations de la tête très intéressantes mais sans résultat. Peu influent. (remplacé à la 71e par Bobb


    Haaland 7,5 : il sourit pendant l’hymne, comme les prédestinés, car il sait peut-être déjà comment cela va se terminer. Présent et dangereux en première période, il frôle immédiatement le doublé après l’ouverture du score de Nusa. Après la pause, il s’efface totalement et disparaît du radar. Jusqu’à la 87^e minute : laissé seul au cœur de la surface, il punit la Côte d’Ivoire d’une tête croisée, inscrit son cinquième but dans la compétition et offre la qualification au Brésil. Inévitable : tôt ou tard, on sait qu’il va frapper.


    Nusa 7 : il invente un tir enroulé qui change la donne, un but que seuls les grands peuvent marquer. Puis il écope d’un carton jaune stupide et sort peut-être prématurément. (à partir de la 71e, Schjelderup 6 : il entre en jeu et participe activement à la poussée finale, y mettant beaucoup d’énergie).


    Le sélectionneur Solbakken 6,5 : une première période en demi-teinte jusqu’à l’ouverture du score de Nusa ; après la pause, le jeu norvégien s’améliore mais la Côte d’Ivoire égalise. En fin de match, il peut, comme toujours, s’appuyer sur le génie que le destin lui a offert, mais la Norvège, qui retrouve les huitièmes de finale d’une Coupe du monde 28 ans plus tard, porte aussi sa marque.

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