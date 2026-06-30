CÔTE D’IVOIRE - NORVÈGE





CÔTE D’IVOIRE





Fofana : impuissant face à la frappe du droit de Nusa





Doué





Kossounou





Agbadou





Konan 6,5 : un véritable détonateur sur le flanc gauche





Kessie : apporte un danger constant en attaque





Sangaré : il sauve son équipe d'un deuxième but en bloquant Haaland.





Oulai 5 : il multiplie les allers-retours entre défense et attaque sans jamais peser réellement sur le jeu. (entré à la 61^e, Diallo 7,5 : il sauve sur la ligne le deuxième but de Heggem, puis, dans la foulée, efface la moitié de la défense d’un dribble et égalise pour la Côte d’Ivoire. Deuxième réalisation dans ce Mondial pour l’ancien Bergamasque, véritable atout supplémentaire pour les siens





Y. Diomandé 6 : technique et vitesse, danger constant pour les adversaires, il est l’une des plus belles surprises de ce Mondial, mais brille par intermittence.





Bonny 5 : il devrait être le fer de lance de l’attaque mais il se fait discret, même s’il est souvent laissé seul par ses coéquipiers. On le voit très peu, l’attaquant de l’Inter termine une Coupe du monde très décevante. (à partir de la 61e minute, Wahi





Pepe 6,5 : techniquement revenu à son niveau lillois, il apporte dribbles, fantaisie et imprévisibilité à l’attaque ivoirienne, mais manque de soutien à Bonny dans la zone de finition et échoue à égaliser en tirant sur Nyland. L’entrée de Diallo lui offre un meilleur appui et inspire le but du 2-2. (à partir de la 87^e, Diakité sv)





Sélectionneur Faé 6,5 : son équipe tente de construire le jeu mais est punie dès le premier tir. En deuxième mi-temps, elle semble baisser de régime mais parvient à égaliser grâce à l’entrée en jeu de Diallo, un joueur dont on ne peut tout simplement pas se passer.







