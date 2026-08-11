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Costacurta : « Le Milan a bien travaillé, mais le nôtre était celui qui dépensait le plus en Europe »

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Mercato
Serie A

L’ancien défenseur de l’AC Milan prend la parole

Alessandro « Billy » Costacurta, ancien défenseur et aujourd’hui consultant pour Sky, s’exprime dans les colonnes du Corriere dello Sport.


LE MILAN

« Après un début assez étrange, ils ont bien bougé. Ils ont pris un excellent défenseur comme Gila, un bon attaquant comme Gonçalo Ramos, qui travaille beaucoup pour l’équipe, et ils ont reconduit Modric, ce qui vaut comme un recrutement. Et puis j’aime Amorim : après la mort de Baresi, il a rappelé son héritage et ça m’a plu : c’est un entraîneur qui peut redonner de l’enthousiasme. Les nouveaux sont bons, l’équipe est bonne, maintenant il faut que ceux de l’an dernier élèvent leur niveau. Ainsi, le Milan pourra revenir en Ligue des champions. Que manque-t-il à ce Milan pour revenir au niveau du vôtre ? Nous, nous avions un propriétaire qui dépensait plus que tout le monde en Europe. Aujourd’hui, il ne fait plus partie des dix premiers et cela se voit aussi dans le mauvais choix de certains joueurs, qui ont été la grande déception des deux dernières années. Il faut comprendre si cela a été un problème de caractère ou d’environnement. Quand la situation s’est compliquée, ils se sont effondrés mentalement, il suffit de voir la fin du dernier championnat : moi, je m’en prends à eux, plus qu’à l’entraîneur ou au propriétaire ».


  • LA CHAMPIONS LEAGUE

    « Le PSG est l’équipe la plus forte qu’il y ait en Europe, et peut-être même dans le monde, sur les deux dernières années. Luis Enrique fait en sorte que les joueurs donnent 100 %. Je vois des joueurs sensationnels comme Dembelé, Barcola, Doué courir comme des fous et je comprends qu’ils croient vraiment aveuglément en leur entraîneur. Quand reverra-t-on un club italien gagner la Ligue des champions ? Ce n’est qu’une question d’investissements, mais dominer comme en 2003, avec trois clubs italiens en demi-finales, je pense que cela n’arrivera plus jamais. Il arrivera qu’un club italien puisse revenir lutter au plus haut niveau, comme cela a été le cas pour l’Inter, mais pas avant six ou sept ans. Aujourd’hui, il y a au moins sept équipes plus fortes que l’Inter : le PSG, le Bayern, Arsenal, City, Liverpool, le Barça et le Real. »


    LES CHOIX DE LA SÉLECTION ITALIENNE

    « Mancini ? Je pense que la meilleure solution était Conte. Au moment où Maldini a été choisi, j’étais très optimiste parce que lui et Leonardo se complètent et voient des choses que nous ne voyons pas. Chez Pirlo, je vois des choses que d’autres n’ont pas, si lui l’a choisi, c’est qu’il y avait quelque chose que nous ne voyions pas. Moi, je leur aurais fait confiance et j’aurais continué avec Paolo et Leo, mais je connais Malagò et je sais qu’il sait tirer le meilleur de lui-même. »


    • Publicité

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