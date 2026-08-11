LA CHAMPIONS LEAGUE

« Le PSG est l’équipe la plus forte qu’il y ait en Europe, et peut-être même dans le monde, sur les deux dernières années. Luis Enrique fait en sorte que les joueurs donnent 100 %. Je vois des joueurs sensationnels comme Dembelé, Barcola, Doué courir comme des fous et je comprends qu’ils croient vraiment aveuglément en leur entraîneur. Quand reverra-t-on un club italien gagner la Ligue des champions ? Ce n’est qu’une question d’investissements, mais dominer comme en 2003, avec trois clubs italiens en demi-finales, je pense que cela n’arrivera plus jamais. Il arrivera qu’un club italien puisse revenir lutter au plus haut niveau, comme cela a été le cas pour l’Inter, mais pas avant six ou sept ans. Aujourd’hui, il y a au moins sept équipes plus fortes que l’Inter : le PSG, le Bayern, Arsenal, City, Liverpool, le Barça et le Real. »





LES CHOIX DE LA SÉLECTION ITALIENNE

« Mancini ? Je pense que la meilleure solution était Conte. Au moment où Maldini a été choisi, j’étais très optimiste parce que lui et Leonardo se complètent et voient des choses que nous ne voyons pas. Chez Pirlo, je vois des choses que d’autres n’ont pas, si lui l’a choisi, c’est qu’il y avait quelque chose que nous ne voyions pas. Moi, je leur aurais fait confiance et j’aurais continué avec Paolo et Leo, mais je connais Malagò et je sais qu’il sait tirer le meilleur de lui-même. »



