Alessandro « Billy » Costacurta, ancien défenseur et aujourd’hui consultant pour Sky, s’exprime dans les colonnes du Corriere dello Sport.
LE MILAN
« Après un début assez étrange, ils ont bien bougé. Ils ont pris un excellent défenseur comme Gila, un bon attaquant comme Gonçalo Ramos, qui travaille beaucoup pour l’équipe, et ils ont reconduit Modric, ce qui vaut comme un recrutement. Et puis j’aime Amorim : après la mort de Baresi, il a rappelé son héritage et ça m’a plu : c’est un entraîneur qui peut redonner de l’enthousiasme. Les nouveaux sont bons, l’équipe est bonne, maintenant il faut que ceux de l’an dernier élèvent leur niveau. Ainsi, le Milan pourra revenir en Ligue des champions. Que manque-t-il à ce Milan pour revenir au niveau du vôtre ? Nous, nous avions un propriétaire qui dépensait plus que tout le monde en Europe. Aujourd’hui, il ne fait plus partie des dix premiers et cela se voit aussi dans le mauvais choix de certains joueurs, qui ont été la grande déception des deux dernières années. Il faut comprendre si cela a été un problème de caractère ou d’environnement. Quand la situation s’est compliquée, ils se sont effondrés mentalement, il suffit de voir la fin du dernier championnat : moi, je m’en prends à eux, plus qu’à l’entraîneur ou au propriétaire ».