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Gabriele Stragapede

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Costacurta : « L'Inter remportera le Scudetto, la défaite contre Bodo a été plus dure à encaisser que le Derby. Le Milan a besoin d'un joueur du calibre de Baresi. Bastoni ? Laissons-le tranquille, il doit nous mener à la Coupe du monde. »

Les déclarations faites lors d'un événement concernant la situation actuelle du championnat et les équipes en lice pour le titre.

Alessandro Costacurta, ancien défenseur du Milan AC et désormais commentateur pour Sky Sport, s'est adressé aux médias présents lors de la journée d'ouverture du World Legends Padel Tour 2026 à Milan.

Voici l'intégralité de ses déclarations concernant la Serie A, la lutte pour le Scudetto entre l'Inter et le Milan, ainsi que la situation actuelle de Bastoni, telles que rapportées par nos collègues de MilanNews.

  • LE CHAMPIONNAT EST-IL ROUVERT ?

    « Non, je pense que l'Inter remportera le Scudetto. Nous avons déjà un match pour voir si les Nerazzurri se sont remis du Derby et de leur élimination face à Bodo, qui a davantage affecté le moral de l'équipe et a également pesé sur le Derby. Voyons ce qui se passera contre l'Atalanta : un beau duel entre deux équipes qui doivent rebondir. Je pense qu'ils ont tout de suite misé sur la victoire, l'année dernière ils ont fait une saison incroyable mais ils n'ont finalement rien gagné. Ils ont tout de suite misé sur l'objectif le plus important, qui était le Scudetto ».

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  • LE TRAVAIL D'ALLEGRI

    Quelques remarques également sur le travail de Massimiliano Allegri : « Je pense qu'il est à la hauteur : face à certaines grandes équipes, ils ont été récompensés pour leur concentration, mais ils n'ont pas su tirer leur épingle du jeu face aux petites équipes. Cela montre qu'il y a un problème mental à résoudre : ne pas perdre sa concentration. Jouer dans un grand club, c'est aussi avoir le privilège de comprendre qu'il faut être les meilleurs à chaque match : quand on aura compris cela, le Milan progressera et pourra se battre pour le Scudetto ».

  • MODRIC ET RABIOT

    « Modric et Rabiot ont transformé cette équipe : ce sont les meilleurs joueurs du championnat, avec Lautaro et Nico Paz. Ils ont changé la mentalité de cette équipe. Dès la fin du premier match perdu, Max Allegri a déclaré que l'équipe ne percevait pas le danger : c'est une chose qui semble simple, mais j'ai joué dans une équipe où Maldini et Tassotti avaient toujours compris que s'ils laissaient les adversaires centrer, Baresi et moi, qui n'étions pas des géants, aurions pu souffrir. Quand un coéquipier perçoit cela, c'est déjà la moitié du chemin parcouru. »

  • SUR QUOI LE MILAN DOIT-IL TRAVAILLER CET ÉTÉ ?

    Un conseil est également donné concernant le mercato estival des Rossoneri : « L'attaque a été la plus grande déception : il n'y a pas d'autres problèmes dans cette équipe. C'est une équipe qui doit résoudre l'énigme Leao, essayer de trouver un joueur capable de s'imposer comme référence à l'avant ; à part ça, je ne vois pas d'autres problèmes, peut-être un défenseur central du calibre de Baresi… ».

  • BÂTONS

    Enfin, un mot sur ce que vit Bastoni :« Ça a toujours été comme ça. Quand quelqu’un fait un geste de ce genre, le public réagit comme il l’entend. Il s’est excusé et a pris conscience de son erreur, j’ai apprécié ce geste-là ; mais le public… On siffle même les grandes stars à la Scala, hein ! Bastoni a envoyé un message, il s'est excusé : on a tous fait des erreurs et ça m'agace quand on pointe du doigt comme s'il y avait un ange qui n'a jamais commis d'erreur. Mais le public est le public : quand quelqu’un fait un geste comme ça, les sifflets deviennent normaux. Mais il me semble sincèrement qu’il s’en sort plutôt bien… La seule chose dont Bastoni ne voudrait pas maintenant, c’est un prix pour le fair-play ou un truc du genre. Moins on en parle, mieux c’est pour ses chances en équipe nationale : à mon avis, c’est une connerie, mais pas pour Bastoni… Laissons-le tranquille, il doit nous mener à la Coupe du monde. »

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