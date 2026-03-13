Costacurta : « L'Inter remportera le Scudetto, la défaite contre Bodo a été plus dure à encaisser que le Derby. Le Milan a besoin d'un joueur du calibre de Baresi. Bastoni ? Laissons-le tranquille, il doit nous mener à la Coupe du monde. »

Enfin, un mot sur ce que vit Bastoni : « Ça a toujours été comme ça. Quand quelqu’un fait un geste de ce genre, le public réagit comme il l’entend. Il s’est excusé et a pris conscience de son erreur, j’ai apprécié ce geste-là ; mais le public… On siffle même les grandes stars à la Scala, hein ! Bastoni a envoyé un message, il s'est excusé : on a tous fait des erreurs et ça m'agace quand on pointe du doigt comme s'il y avait un ange qui n'a jamais commis d'erreur. Mais le public est le public : quand quelqu’un fait un geste comme ça, les sifflets deviennent normaux. Mais il me semble sincèrement qu’il s’en sort plutôt bien… La seule chose dont Bastoni ne voudrait pas maintenant, c’est un prix pour le fair-play ou un truc du genre. Moins on en parle, mieux c’est pour ses chances en équipe nationale : à mon avis, c’est une connerie, mais pas pour Bastoni… Laissons-le tranquille, il doit nous mener à la Coupe du monde. »