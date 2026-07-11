Selon le Corriere dello Sport et plusieurs sources concordantes, Steven Zhang aurait saisi les tribunaux pour contester la gestion du fonds américain Oaktree, avec un enjeu financierestimé à 450 millions d’euros.
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Corsport - Inter : Zhang attaque Oaktree en justice : un contentieux jusqu’à 450 millions, que peut-il se passer ?
LE LITIGE
Deux ans après le rachat de l’Inter, l’opération pourrait coûter plus cher que prévu à Oaktree si les actions judiciaires engagées au Luxembourg par l’ex-président Zhang aboutissent. Sur le plan juridique, la demande ne paraît pas infondée : en avril 2024, le prêt de 250 millions accordé trois ans plus tôt par Oaktree à Zhang est arrivé à échéance, gonflé à environ 400 millions enraison de la capitalisation des intérêts annuels à 12 %. Zhang n’ayant pas pu rembourser, Oaktree a donc exercé son gage sur les actions du club, qui servaient de garantie au prêt.
LA LOI LUXEMBOURGEOISE
Au Luxembourg, le créancier peut prendre possession immédiatement des biens saisis, sans passer par une vente aux enchères judiciaire, contrairement à l’Italie. C’est pourquoi ce type d’opération est souvent structuré via des sociétés luxembourgeoises, comme lorsque Elliott a pris le contrôle du Milan AC après la faillite de Yonghong Li. Cette efficacité ne doit toutefois pas léser le débiteur au-delà du nécessaire : la différence éventuelle entre la valeur du bien saisi et la dette reste à la charge du débiteur, tandis que le créancier peut seulement recouvrer sa créance sans s’enrichir indûment. C’est le principe du « pacte de Marcian », reconnu dans tous les systèmes juridiques de droit civil.
LA DEMANDE
La question centrale consiste donc à déterminer la valeur de l’Inter hors dettes, non pas à la date d’aujourd’hui, où elle serait bien supérieure à la somme due par Zhang à Oaktree. Bien que les capitaux propres consolidés restent négatifs, la valeur d’une société ne coïncide pas avec ses résultats comptables : elle dépend plutôt de sa capacité à générer des bénéfices et des flux de trésorerie. Dans le football, la pratique consiste à appliquer un multiple aux revenus d’exploitation : une approche simple, souvent admise par le marché. Un collège d’experts devra probablement arbitrer et calculer une moyenne entre plusieurs méthodes. Si la valeur ainsi retenue dépasse les 400 millions d’euros de dette, la différence reviendra à Zhang. Les fonds visent des rendements annuels de 14 à 15 % ; valoriser les actifs acquis est donc une course contre la montre coûteuse, et tout litige qui fait grimper le prix d’acquisition réduit sensiblement leurs marges.
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