La question centrale consiste donc à déterminer la valeur de l’Inter hors dettes, non pas à la date d’aujourd’hui, où elle serait bien supérieure à la somme due par Zhang à Oaktree. Bien que les capitaux propres consolidés restent négatifs, la valeur d’une société ne coïncide pas avec ses résultats comptables : elle dépend plutôt de sa capacité à générer des bénéfices et des flux de trésorerie. Dans le football, la pratique consiste à appliquer un multiple aux revenus d’exploitation : une approche simple, souvent admise par le marché. Un collège d’experts devra probablement arbitrer et calculer une moyenne entre plusieurs méthodes. Si la valeur ainsi retenue dépasse les 400 millions d’euros de dette, la différence reviendra à Zhang. Les fonds visent des rendements annuels de 14 à 15 % ; valoriser les actifs acquis est donc une course contre la montre coûteuse, et tout litige qui fait grimper le prix d’acquisition réduit sensiblement leurs marges.



