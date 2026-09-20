L'Inter a quitté le stade olympique de Rome et le choc face à l'équipe de Gian Piero Gasperini avec un match nul 2-2 arraché après avoir été menée, de quoi faire sourire les supporters de l'Inter, surtout vu le scénario de la rencontre.

À la fin de la première période, Inter se retrouvait menée, pour la énième fois cette saison, de deux buts (doublé de Manu Kone), en raison d'une nouvelle entame ratée dans ce début de saison. À la pause, l'électrochoc est arrivé et, à la fin du match, Cristian Chivu n'a pas voulu révéler ce qu'il avait dit à l'équipe

Le Corriere dello Sport, toutefois, a révélé que le ton du discours tenu par l'entraîneur roumain était tout sauf serein.