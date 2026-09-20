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Emanuele Tramacere
Traduit par

CorSport - Inter, le coup de gueule de Chivu à l’équipe : les murs de l’Olimpico ont tremblé à la mi-temps

Inter
C. Chivu

La mauvaise première période de l’Inter contre la Roma a contraint l’entraîneur roumain à passer un savon à ses joueurs dans les entrailles de l’Olimpico.

L'Inter a quitté le stade olympique de Rome et le choc face à l'équipe de Gian Piero Gasperini avec un match nul 2-2 arraché après avoir été menée, de quoi faire sourire les supporters de l'Inter, surtout vu le scénario de la rencontre.

À la fin de la première période, Inter se retrouvait menée, pour la énième fois cette saison, de deux buts (doublé de Manu Kone), en raison d'une nouvelle entame ratée dans ce début de saison. À la pause, l'électrochoc est arrivé et, à la fin du match, Cristian Chivu n'a pas voulu révéler ce qu'il avait dit à l'équipe

Le Corriere dello Sport, toutefois, a révélé que le ton du discours tenu par l'entraîneur roumain était tout sauf serein.

  • « Il reste parmi nous »

    L'entraîneur de l'Inter n'a pas voulu trop s'avancer et, en s'adressant à la presse juste après le match, il a souligné et laissé entendre qu'il était resté déçu par l'attitude affichée par ses joueurs en début de rencontre et qu'il le leur avait dit dans le vestiaire à la mi-temps :

    « Je pars de la seconde période, ce que j'avais à dire sur la première, je l'ai dit à la mi-temps et cela reste entre eux et moi : c'est l'exacte vérité et c'est ce que je pense. Je suis convaincu qu'eux aussi le savent. En seconde période, dans l'attitude, la grinta, la qualité et la personnalité, nous avons fait un très grand match »

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  • LES MURS ONT TREMBLÉ

    Les concepts au centre du discours sont donc clairs, le comment reste encore mystérieux, mais selon ce que rapporte le Corriere dello Sport, les esprits se sont littéralement échauffés.

    « Ce n’a pas été une mi-temps tranquille et les murs de l’Olimpico ont tremblé. Chivu a trouvé la bonne manière de faire comprendre à ses joueurs qu’ils étaient trop laids sur le terrain pour être vrais »

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