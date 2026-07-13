Journée décisive pour le mercato de l'Inter. Après avoir été déclaré inapte sur le plan sportif par le CONI, le latéral droit israélien Anan Khalaili doit passer de nouveaux examens médicaux approfondis pour savoir s'il peut être recruté par les Nerazzurri. Sans feu vert médical, il retournera à l'Union Saint-Gilloise et les dirigeants milanais devront se tourner vers d'autres cibles. Si ce dossier à 25 millions d’euros plus bonus venait à échouer, Marotta et Ausilio examineraient sans tarder d’autres pistes. Leur priorité reste de trouver le successeur de Dumfries, désormais à Madrid sous les couleurs du Real.
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CorSera - Inter : une opération « low cost » pour le poste d’ailier, avec l’émergence de Rafik Belghali
Combien coûte l’idée de Belghali ?
L’Inter étudie le profil de Rafik Belghali, ailier algérien né en Belgique en 2002, sous contrat avec le Hellas Vérone jusqu’en 2029. Selon le Corriere della Sera, il représente une solution plus économique que Khalaili, même si le club italien réclame tout de même 15 millions d’euros pour l’ancien joueur de Malines. Auteur d’un but avec les Fennecs lors de la Coupe du monde, lors du match nul 3-3 contre l’Autriche, Belghali intéresse également la Juventus et Naples.
Guelor Koue: le premier choix
Bien sûr, Belghali n'est pas la seule option : la piste la plus séduisante et la plus plébiscitée mène à Guela Doué. L’ailier strasbourgeois, né en 2002 et fraîchement revenu de la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, correspond au profil recherché par les champions d’Italie : un joueur capable de couvrir tout le couloir avec dynamisme et d’offrir une fiabilité défensive comparable à celle de Khalaili, malgré des caractéristiques différentes. S’il possède sans doute moins de qualités techniques et une moins bonne phase offensive, il compense par une plus grande capacité de jeu sans ballon. Le principal obstacle reste toutefois son prix : Strasbourg l’évalue à 40 millions d’euros.
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