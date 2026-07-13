Bien sûr, Belghali n'est pas la seule option : la piste la plus séduisante et la plus plébiscitée mène à Guela Doué. L’ailier strasbourgeois, né en 2002 et fraîchement revenu de la Coupe du monde avec la Côte d’Ivoire, correspond au profil recherché par les champions d’Italie : un joueur capable de couvrir tout le couloir avec dynamisme et d’offrir une fiabilité défensive comparable à celle de Khalaili, malgré des caractéristiques différentes. S’il possède sans doute moins de qualités techniques et une moins bonne phase offensive, il compense par une plus grande capacité de jeu sans ballon. Le principal obstacle reste toutefois son prix : Strasbourg l’évalue à 40 millions d’euros.