Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty
Patrick Tchanhoun

Corrigé à Lisbonne, le PSG sort le chéquier pour Julian Alvarez

Une défaite qui laisse des traces. À Paris, une décision forte se prépare en coulisses.

La soirée de Lisbonne n’est pas passée inaperçue au Camp des Loges. Malgré une maîtrise presque totale face au Sporting CP, le PSG est reparti battu. Un scénario qui a remis en lumière un mal persistant et qui pousse désormais les dirigeants parisiens à envisager une réponse radicale sur le marché des transferts.

0