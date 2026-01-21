La soirée de Lisbonne n’est pas passée inaperçue au Camp des Loges. Malgré une maîtrise presque totale face au Sporting CP, le PSG est reparti battu. Un scénario qui a remis en lumière un mal persistant et qui pousse désormais les dirigeants parisiens à envisager une réponse radicale sur le marché des transferts.
Corrigé à Lisbonne, le PSG sort le chéquier pour Julian Alvarez
Le PSG face à ses limites offensives
Le Paris Saint-Germain a dominé. Longtemps. Trop longtemps sans frapper juste. Contre le Sporting CP, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 28 tirs, 75 % de possession, une présence constante dans le camp adverse. Et pourtant, une défaite 2-1. Une de plus cette saison dans ce registre frustrant.
Depuis plusieurs mois, Paris se heurte au même mur. La capacité à contrôler les rencontres ne suffit plus. Le ballon circule, les occasions s’enchaînent, mais la finition ne suit pas toujours. L’an passé, Ousmane Dembélé avait su endosser un rôle hybride, naviguant entre animation et conclusion. Cette saison, ce schéma fonctionne moins. Les occasions manquées s’accumulent, les regrets aussi.
Lisbonne, le match qui fait basculer la réflexion
La rencontre au Portugal agit comme un révélateur. Paris a imposé son rythme, étouffé son adversaire, puis craqué. Une défense fébrile, symbolisée par Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, mais surtout une incapacité à transformer une domination écrasante en buts décisifs.
Face à ce constat, la direction parisienne ne tergiverse plus. Pour éviter que ce scénario ne se répète, le club souhaite recruter un avant-centre capable de faire basculer les matchs serrés. Un profil clinique. Un joueur qui pèse, marque, crée aussi.
Julian Alvarez, la cible numéro un
Selon Fichajes, le PSG a décidé de frapper fort. Julian Alvarez apparaît désormais comme la priorité absolue en vue de la saison prochaine. L’attaquant de l’Atlético de Madrid coche toutes les cases recherchées par Luis Enrique. Polyvalent, mobile, généreux dans l’effort, l’Argentin sait aussi se montrer décisif dans les moments clés.
Pour convaincre les Colchoneros, Paris se montre prêt à aller très loin. Une offre estimée à 120 millions d’euros serait déjà sur la table. Un montant massif, assumé, qui traduit l’urgence ressentie en interne. Le club parisien serait prêt à débourser environ 120 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant de l'Atlético Madrid.
Une concurrence limitée pour Paris
Sur le papier, le FC Barcelone apprécie lui aussi le profil du champion du monde 2022. Mais la comparaison s’arrête là. Les réalités économiques diffèrent fortement. Les Blaugrana peinent déjà à sécuriser certaines opérations bien moins coûteuses, à l’image de l’option d’achat de Marcus Rashford évaluée à 30 millions d’euros.
Dans ce contexte, Paris avance avec un net avantage. Le dossier semble maîtrisé, sans précipitation, mais avec une ligne claire. Alvarez reste la priorité, sans alternative équivalente à ce stade.
Une unanimité rare dans les couloirs parisiens
Le nom de Julian Alvarez circule depuis des mois à Paris. Mais cette fois, le consensus impressionne. En novembre dernier, Sky Sport évoquait déjà un intérêt majeur, au point d’en faire la priorité numéro un de l’été 2026.
Luis Enrique fait partie de ses plus fervents soutiens, décrit comme un « grand admirateur » de l’attaquant argentin. Plus rare encore, l’ensemble de l’état-major partage cette vision. Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et la cellule sportive avancent dans le même sens. Aucun désaccord. Aucun plan B mis en avant. Alvarez doit devenir le nouveau visage de l’attaque parisienne.
Alvarez séduit par le projet parisien
De son côté, Julian Alvarez observe la situation avec intérêt, même si l'Atlético est moins ouvert au départ de l'Argentin. Paris représente un environnement plus porté vers l’attaque, plus ouvert, plus propice à l’expression de ses qualités. L’idée d’évoluer dans une équipe qui impose son jeu, multiplie les projections et offre davantage d’espaces correspond à son profil.
Un rôle plus central, plus exposé, dans un collectif pensé pour dominer. Voilà ce qui attire l’Argentin. Après Lisbonne, le PSG semble prêt à transformer sa frustration en un investissement majeur. L’été s’annonce brûlant.