Corrigé à Lisbonne, le PSG sort le chéquier pour Julian Alvarez

Le Paris Saint-Germain a dominé. Longtemps. Trop longtemps sans frapper juste. Contre le Sporting CP, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 28 tirs, 75 % de possession, une présence constante dans le camp adverse. Et pourtant, une défaite 2-1. Une de plus cette saison dans ce registre frustrant.

Depuis plusieurs mois, Paris se heurte au même mur. La capacité à contrôler les rencontres ne suffit plus. Le ballon circule, les occasions s’enchaînent, mais la finition ne suit pas toujours. L’an passé, Ousmane Dembélé avait su endosser un rôle hybride, naviguant entre animation et conclusion. Cette saison, ce schéma fonctionne moins. Les occasions manquées s’accumulent, les regrets aussi.