Le président de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò, a passé la majeure partie de la journée d’hier à Milan. Agenda chargé, puis départ pour Rome en fin d’après-midi, mais entre-temps il a pris le temps de consulter les proches collaborateurs qui, avec lui, désigneront le prochain sélectionneur. Selon Il Corriere della Sera, la short-list est désormais établie, avec en tête Roberto Mancini et Andrea Pirlo. Un troisième nom, Antonio Conte, reste également en lice.





Selon le Corsera, Malagò, Leonardo et Maldini devraient se prononcer et communiquer leur choix dès la fin du week-end, peut-être même lundi.