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mancini italia nazionaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Corriere - Italie : l'accord avec Mancini, les réserves de la Serie A sur Pirlo, Conte en toile de fond

Italie
Mercato
R. Mancini
A. Pirlo
A. Conte

Malagò, Maldini et Leonardo doivent désigner le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale d’ici lundi.

Le président de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò, a passé la majeure partie de la journée d’hier à Milan. Agenda chargé, puis départ pour Rome en fin d’après-midi, mais entre-temps il a pris le temps de consulter les proches collaborateurs qui, avec lui, désigneront le prochain sélectionneur. Selon Il Corriere della Sera, la short-list est désormais établie, avec en tête Roberto Mancini et Andrea Pirlo. Un troisième nom, Antonio Conte, reste également en lice.


Selon le Corsera, Malagò, Leonardo et Maldini devraient se prononcer et communiquer leur choix dès la fin du week-end, peut-être même lundi.

  • MANCINI ET PIRLO

    Le nom de Mancini a émergé quelques jours seulement après la candidature de Malagò à la présidence de la Fédération, une coïncidence qui semble peu probable. Selon le Corriere, certains affirment – malgré les démentis catégoriques des principaux intéressés – que les deux hommes auraient déjà trouvé un accord : un contrat de 2 millions d’euros par an, primes comprises. Maldini et Leonardo, désignés par Malagò, ont ensuite intégré l’équipe fédérale. Or il n’est un secret pourpersonne que Maldini porte Pirlo en haute estime : il aurait déjà souhaité le recruter à l’AC Milan en 2023 et lui confierait volontiers les rênes de la Nazionale.


    Toutefois, rappelle le Corriere della Sera, un enjeu plus large entre en ligne de compte : l’ostracisme de la Ligue de Serie A envers Mancini et une opinion publique peu convaincue par la candidature de Pirlo.


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  • CONTE

    La FIGC ne peut se permettre un choix erroné : le nom du futur sélectionneur doit faire consensus. Antonio Conte, qui ne souleverait aucune objection, n’a pourtant pas été contacté directement, malgré quelques sondages indirects.


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