Corriere dello Sport – Massa obtient les honneurs lors du match Côme-Rome : récompensé malgré l'expulsion contestable de Wesley

Malgré les polémiques et les plaintes de Gasperini, l’Observatoire de l’arbitrage aurait donc attribué à Massa, l’arbitre du match Côme-Rome, une note de 8,70, soit la note maximale possible selon les barèmes dont disposent ceux qui doivent évaluer un arbitre. Une note, rapportée par le Corsport, qui fait grimacer beaucoup de monde et qui intervient après le 8,50 attribué à Manganiello par l’un des assistants de Rocchi et responsable du VAR, Gervasoni. Si l’arbitre de Pinerolo s’en est donc tiré avec ce qui correspondrait à un 7 à l’école, celui d’Imperia a même décroché un 8 qui devrait passer à 8,60 après l’intervention de la Commission qui le sanctionnera d’un -0,10 pour l’épisode de l’expulsion de Wesley.

Le Corriere dello Sport rapporte également quelques citations du jugement sur la prestation de l’arbitre qui « a arbitré de manière excellente », offrant une « prestation de haut niveau ». Selon les experts, « Massa a bien dirigé un match difficile en raison du contexte et/ou des incidents, qu’il a évalués à juste titre et résolus avec brio. Il a fait preuve d’une grande personnalité – Conduite technique et disciplinaire EXCELLENTE… quelques petites imperfections dans un arbitrage de qualité. Il a fait preuve de talent arbitral, s’est montré crédible, maître des événements. Il a résolu positivement la plupart des situations compliquées, les a anticipées ou a arbitré dans un contexte difficile ».

Une promotion à part entière, à l’instar de celle de Guida lors de Lazio-Milan. L’arbitre de Campanie a lui aussi obtenu une note de 8,70 mais, contrairement à son collègue, sa prestation n’a été entachée d’aucun incident litigieux.