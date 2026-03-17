Corriere dello Sport – Massa obtient les honneurs lors du match Côme-Rome : récompensé malgré l'expulsion contestable de Wesley

La polémique autour de l'arbitrage ne faiblit pas après cette 29e journée de Serie A, marquée par plusieurs matchs contestés et de nombreuses erreurs de la part de nos arbitres. Après les événements de l'Inter-Atalanta, le match de barrage de la Ligue des champions entre Côme et Rome a lui aussi été marqué par quelques incidents limites et quelques erreurs flagrantes. Mais comme cela a été le cas pour l'arbitre de San Siro – Manganiello –, celui de Sinigaglia – Massa – a lui aussi été promu avec les honneurs pour son arbitrage.
C'est ce qu'écrit le Corriere dello Sport, selon lequel l'arbitre d'Imperia aurait obtenu la note de 8,70, la note maximale possible. Critiqué pour l'expulsion précipitée et, selon de nombreux commentateurs, injuste de Wesley, Massa aurait au contraire convaincu ses supérieurs qui, au contraire, ont salué sa prestation, la comparant à celle de Guida lors de la direction de Lazio-Milan.