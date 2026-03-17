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Simone Gervasio

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Corriere dello Sport – Massa obtient les honneurs lors du match Côme-Rome : récompensé malgré l'expulsion contestable de Wesley

Les coulisses de l'évaluation de la prestation de l'arbitre.

La polémique autour de l'arbitrage ne faiblit pas après cette 29e journée de Serie A, marquée par plusieurs matchs contestés et de nombreuses erreurs de la part de nos arbitres. Après les événements de l'Inter-Atalanta, le match de barrage de la Ligue des champions entre Côme et Rome a lui aussi été marqué par quelques incidents limites et quelques erreurs flagrantes. Mais comme cela a été le cas pour l'arbitre de San Siro – Manganiello –, celui de Sinigaglia – Massa – a lui aussi été promu avec les honneurs pour son arbitrage.

C'est ce qu'écrit le Corriere dello Sport, selon lequel l'arbitre d'Imperia aurait obtenu la note de 8,70, la note maximale possible. Critiqué pour l'expulsion précipitée et, selon de nombreux commentateurs, injuste de Wesley, Massa aurait au contraire convaincu ses supérieurs qui, au contraire, ont salué sa prestation, la comparant à celle de Guida lors de la direction de Lazio-Milan.

  • L'AVIS SUR MASSA

    Malgré les polémiques et les plaintes de Gasperini, l’Observatoire de l’arbitrage aurait donc attribué à Massa, l’arbitre du match Côme-Rome, une notede 8,70, soit la note maximale possible selon les barèmes dont disposent ceux qui doivent évaluer un arbitre. Une note, rapportée par le Corsport, qui fait grimacer beaucoup de monde et qui intervient après le 8,50 attribué à Manganiello par l’un des assistants de Rocchi et responsable du VAR, Gervasoni. Si l’arbitre de Pinerolo s’en est donc tiré avec ce qui correspondrait à un 7 à l’école, celui d’Imperia a même décroché un 8 qui devrait passer à 8,60 après l’intervention de la Commission qui le sanctionnera d’un -0,10 pour l’épisode de l’expulsion de Wesley.

    Le Corriere dello Sport rapporte également quelques citations du jugement sur la prestation de l’arbitre qui « a arbitré de manière excellente », offrant une « prestation de haut niveau ». Selon les experts, « Massa a bien dirigé un match difficile en raison du contexte et/ou des incidents, qu’il a évalués à juste titre et résolus avec brio. Il a fait preuve d’une grande personnalité – Conduite technique et disciplinaire EXCELLENTE… quelques petites imperfections dans un arbitrage de qualité. Il a fait preuve de talent arbitral, s’est montré crédible, maître des événements. Il a résolu positivement la plupart des situations compliquées, les a anticipées ou a arbitré dans un contexte difficile ». 

    Une promotion à part entière, à l’instar de celle de Guida lors de Lazio-Milan. L’arbitre de Campanie a lui aussi obtenuune note de 8,70 mais, contrairement à son collègue, sa prestation n’a été entachée d’aucun incident litigieux.

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  • QU'EST-CE QUI EST REPROCHÉ À MASSA ?

    C'est surtout le deuxième carton jaune infligé à Wesley en début de deuxième mi-temps qui a mis la Roma en colère. Déjà averti, le Brésilien a été expulsé pour une faute sur Diao qu'il ne semble pourtant pas avoir commise. C'est en réalité Rensch qui a fait trébucher l'attaquant de Côme, mais cette intervention a été ignorée par Massa.

    Des doutes planent également sur la gestion d'un autre carton jaune, celui qui n'a pas été donné à Diego Carlos. L'ancien joueur de Séville a été averti en deuxième mi-temps pour une faute sur Vaz, mais en première mi-temps, en début de match, il s'en est tiré à bon compte pour la faute qui a conduit au penalty ensuite transformé par Malen.

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