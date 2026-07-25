Corriere dello Sport - Italie, le choix du sélectionneur s’est porté sur Andrea Pirlo après une série de refus : après Guardiola et Ancelotti, Thiago Motta a lui aussi dit non. Les coulisses concernant Baldini

Pour en revenir à l’entraîneur italo-brésilien, qui s’était engagé avec la Juventus de 2024 à juin 2027 avec un accord de 5 millions d’euros nets par saison, son « non » à l’offre pour le poste de sélectionneur de l’Italie s’explique par son désir de retrouver au plus vite un nouveau défi à la tête d’un club. Dans les mois qui ont suivi la séparation houleuse avec la Juventus, l’ancien entraîneur également passé par le PSG (jeunes), le Genoa, Spezia et Bologne est resté dans l’attente du bon appel et a refusé plusieurs offres venues d’Italie et surtout de l’étranger, en particulier pour prendre une équipe en cours de saison. À 43 ans, Thiago Motta ne se sent visiblement pas encore prêt à accepter une mission importante à la tête d’une sélection, et la situation compliquée du football italien n’a pas constitué un stimulus suffisamment fort pour accepter la proposition de Maldini et Leonardo.