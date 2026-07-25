L’Italie repart avec Andrea Pirlo après avoir nourri pendant une semaine le rêve d’amener Pep Guardiola à Coverciano et de lui confier entièrement le plan de reconstruction des équipes nationales italiennes. Une nomination qui a déjà déclenché le débat et suscité plusieurs polémiques ainsi que des avis contraires, et qui intervient, selon la reconstitution du Corriere dello Sport, après une série de refus de prestige. Outre celui du technicien catalan et celui, déjà connu, de Carlo Ancelotti, qui a préféré honorer son contrat jusqu’en 2030 avec la Fédération brésilienne de football, il y en aurait un autre à ajouter à la liste.
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Corriere dello Sport - Italie, le choix du sélectionneur s’est porté sur Andrea Pirlo après une série de refus : après Guardiola et Ancelotti, Thiago Motta a lui aussi dit non. Les coulisses concernant Baldini
Le non de Thiago Motta
Selon Il Corriere dello Sport, le nouveau directeur technique de l’Italie, Paolo Maldini, et son bras droit Leonardo auraient en effet tenté de convaincre Thiago Motta, sans poste depuis son licenciement par la Juventus en mars 2025, de s’asseoir sur le banc de l’Italie. Un profil d’entraîneur cohérent avec ceux recherchés par les deux anciens dirigeants du Milan et avec celui d’Andrea Pirlo, qui, entre la fin de cette semaine et le début de la prochaine, devrait régler les derniers détails en suspens avec l’United FC (le club qatari auquel il est lié par un contrat jusqu’au 30 juin 2027) et signer jusqu’en 2030 le contrat qui le liera au nouveau projet de l’Italie.
Les raisons du « non » de Motta
Pour en revenir à l’entraîneur italo-brésilien, qui s’était engagé avec la Juventus de 2024 à juin 2027 avec un accord de 5 millions d’euros nets par saison, son « non » à l’offre pour le poste de sélectionneur de l’Italie s’explique par son désir de retrouver au plus vite un nouveau défi à la tête d’un club. Dans les mois qui ont suivi la séparation houleuse avec la Juventus, l’ancien entraîneur également passé par le PSG (jeunes), le Genoa, Spezia et Bologne est resté dans l’attente du bon appel et a refusé plusieurs offres venues d’Italie et surtout de l’étranger, en particulier pour prendre une équipe en cours de saison. À 43 ans, Thiago Motta ne se sent visiblement pas encore prêt à accepter une mission importante à la tête d’une sélection, et la situation compliquée du football italien n’a pas constitué un stimulus suffisamment fort pour accepter la proposition de Maldini et Leonardo.
LE VETO À BALDINI
Un autre épisode en coulisses qui ressort également des pages du Corriere dello Sport, concerne la possible candidature de Silvio Baldini pour prendre les rênes de l’Italie, actuel sélectionneur des Espoirs et sélectionneur par intérim en juin dernier à l’occasion des deux matches amicaux contre la Grèce et le Luxembourg. Son nom aurait été particulièrement combattu par la Lega Serie A, qui ne lui aurait pas pardonné une récente sortie publique dans laquelle il avait qualifié les présidents de club de « filous » prisonniers d’intérêts et d’agents. L’idée de s’en remettre à un technicien de la Fédération étant elle aussi tombée à l’eau, Maldini et Leonardo ont décidé d’accélérer pour Pirlo.
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