Le mercato estival de l’Inter, champion d’Italie en titre, a démarré de manière inattendue et discrète. Après avoir prolongé le contrat de l’entraîneur Cristian Chivu jusqu’en juin 2028, le club nerazzurro se heurte à une impasse sur plusieurs tableaux : des contraintes budgétaires strictes imposées par le fonds Oaktree et des difficultés à finaliser certaines cessions (Bastoni, Frattesi, ainsi que Pavard et Asllani, de retour de leurs prêts respectifs) qui pourraient gonfler la cagnotte dont disposent Beppe Marotta et Piero Ausilio. Les pistes menant à Marco Palestra et Nico Paz ayant été abandonnées et les négociations concernant Solet et Curtis Jones ayant également ralenti, un nouveau nom fait son apparition à l’horizon nerazzurro.
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Corriere dello Sport - Inter : l'impasse avec Liverpool concernant Curtis Jones ouvre la voie à Pisilli : quelle est sa valeur sur le marché ? Quelle est la position de la Roma ?
L’alternative à Curtis Jones
Selon le Corriere dello Sport, Liverpool aurait formulé une offre très importante pour le milieu de terrain né en 2001, évaluée à environ 40 millions d’euros. Des rumeurs récentes l’envoient aussi à Arsenal et à Nottingham Forest, alors que son contrat expire dans un an. L’Inter, qui n’aurait pas dépassé 20 millions d’euros plus des bonus, explore déjà une piste alternative : Niccolò Pisilli, milieu de terrain de la Roma. Jeune (2004), italien et déjà membre de la Nazionale, il présente en outre un salaire nettement plus abordable que les exigences de Curtis Jones pour quitter la Premier League – il perçoit actuellement 2,5 millions d’euros nets. Pour les dirigeants de Viale della Liberazione, il correspond parfaitement aux exigences techniques de Chivu tout en respectant les contraintes financières imposées par les propriétaires nerazzurri. Ces derniers n’imposent pas de contraintes particulières pour les transactions allant jusqu’à 25 millions d’euros, contrairement aux montants supérieurs, qui nécessitent l’approbation des responsables du fonds américain.
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LIÉ À LA ROMA
Niccolò Pisilli vient de vivre une saison où il a nettement progressé sous la direction de Gian Piero Gasperini (34 matchs au total, 4 buts et autant de passes décisives), surtout en seconde partie d’exercice. Formé au centre de la Roma, il se sent profondément attaché à la ville de Rome et au club giallorosso. Son contrat expire en juin 2029 et il espère le respecter afin de disputer la Ligue des champions avec le club de sa ville.
ROMA, ENTRE L'OBJECTIF DES 60 MILLIONS ET L'AMENDE DE L'UEFA
Combien faut-il aligner de jeunes pour bâtir une équipe compétitive ?
Selon *Il Corriere dello Sport*, la seule inconnue réside dans la nécessité, ou la volonté, de la formation capitoline de sacrifier un élément clé afin de satisfaire aux exigences de l’UEFA en matière de fair-play financier. Ces dernières semaines, les noms de Mate Svilar, Evan N’Dicka, Manu Koné et Matias Soulé ont circulé, mais aucune offre n’a encore convaincu la direction giallorossa, qui refuse de brader ses talents. Bien qu’elle ait manifesté sa volonté de ne pas atteindre le seuil fatidique de 60 millions d’euros de plus-values d’ici le 30 juin et d’accepter d’éventuelles nouvelles sanctions, la Roma pourrait envisager un transfert de Pisilli à l’Inter si une offre de l’ordre de 25 millions d’euros plus des primes venait de Milan, afin d’atteindre, voire de dépasser, le seuil des 30 millions.