Corriere dello Sport - Inter : l'impasse avec Liverpool concernant Curtis Jones ouvre la voie à Pisilli : quelle est sa valeur sur le marché ? Quelle est la position de la Roma ?

Niccolò Pisilli vient de vivre une saison où il a nettement progressé sous la direction de Gian Piero Gasperini (34 matchs au total, 4 buts et autant de passes décisives), surtout en seconde partie d’exercice. Formé au centre de la Roma, il se sent profondément attaché à la ville de Rome et au club giallorosso. Son contrat expire en juin 2029 et il espère le respecter afin de disputer la Ligue des champions avec le club de sa ville.





ROMA, ENTRE L'OBJECTIF DES 60 MILLIONS ET L'AMENDE DE L'UEFA