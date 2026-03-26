Le départ de Momo Salah de Liverpool soulève inévitablement plusieurs questions quant à l'avenir de la star égyptienne, qui a encore de belles perspectives devant elle. Où pourrait-il aller ? En gros, les options les plus concrètes le mènent à l'Ouest, aux États-Unis, et à l'Est, en Arabie saoudite, et c'est cette dernière piste qui semble pour l'instant la plus prometteuse.

Le Corriere dello Sport explique que les clubs les plus actifs en vue du mercato estival sont Al-Hilal, entraîné par Simone Inzaghi, Al Qadsiah, où évolue le buteur Mateo Retegui, et Al-Ittihad, dirigé par l'ancien entraîneur du Milan Sergio Conceiçao. Ce dernier club serait particulièrement sérieux et aurait préparé un contrat de deux ans d'une valeur de 100 millions d'euros. Dans ce cas, cependant, l'arrivée de Salah impliquerait un départ : Moussa Diaby, dont le nom avait déjà été évoqué lors du dernier mercato hivernal, revient sur le devant de la scène pour l'Inter.