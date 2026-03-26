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Corriere dello Sport - Al-Ittihad s'intéresse à Salah : l'Égyptien en Arabie pousserait-il Diaby vers l'Inter cet été ? Le scénario

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Le départ de Momo Salah de Liverpool soulève inévitablement plusieurs questions quant à l'avenir de la star égyptienne, qui a encore de belles perspectives devant elle. Où pourrait-il aller ? En gros, les options les plus concrètes le mènent à l'Ouest, aux États-Unis, et à l'Est, en Arabie saoudite, et c'est cette dernière piste qui semble pour l'instant la plus prometteuse.

Le Corriere dello Sport explique que les clubs les plus actifs en vue du mercato estival sont Al-Hilal, entraîné par Simone Inzaghi, Al Qadsiah, où évolue le buteur Mateo Retegui, et Al-Ittihad, dirigé par l'ancien entraîneur du Milan Sergio Conceiçao. Ce dernier club serait particulièrement sérieux et aurait préparé un contrat de deux ans d'une valeur de 100 millions d'euros. Dans ce cas, cependant, l'arrivée de Salah impliquerait un départ : Moussa Diaby, dont le nom avait déjà été évoqué lors du dernier mercato hivernal, revient sur le devant de la scène pour l'Inter.

  • LA NÉCESSITÉ DE CHANGER

    En janvier, l’idée était d’apporter un nouvel atout à l’attaque. Et le Français avait accueilli très favorablement la proposition des Nerazzurri. Bref, un accord avait été trouvé, mais celui-ci s’est heurté à la résistance d’Al-Ittihad face à la proposition de prêt avec option d’achat. L'objectif est de disposer d'un élément qui apporte de l'imprévisibilité, qui permette de modifier la configuration de l'attaque pour adopter le fameux 3-4-2-1 abandonné cet été et qui, lorsque le score est en notre faveur, en fin de match, permette de faire mal en contre-attaque.  

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  • FORMULE POSSIBLE

    En 2024, Al-Ittihad a investi pas moins de 60 millions d'euros pour recruter Diaby auprès d'Aston Villa : il faut trouver un accord, mais l'arrivée éventuelle de Salah pourrait grandement faciliter le transfert de la Saudi Pro League vers l'Europe, conformément au souhait exprimé par le Français né en 1999. Quelle serait la stratégie ? La première tentative devrait encore prendre la forme d'un prêt, éventuellement assorti de certaines conditions rendant le rachat obligatoire. Ensuite, conclut le Corriere dello Sport, l'attaquant français devra lui aussi apporter sa contribution, en faisant pression pour son départ avec encore plus de force qu'il ne l'avait fait en janvier dernier.

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