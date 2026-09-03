Le fonds américain - écrit le Corriere della Sera - estime avoir fait le maximum. Du côté du viale della Liberazione, on est resté stupéfait : la rupture a été consommée. Hier, le départ a été officialisé, avec les mots d’Ausilio : « Après 28 années inoubliables, le moment le plus difficile est arrivé : dire au revoir à ce qui, pour moi, n’a jamais été une simple équipe, mais une seconde peau - a écrit Ausilio sur le site officiel de l’Inter -. En presque trois décennies, j’ai donné à l’Inter chaque seconde de ma vie, chaque énergie, chaque battement. L’Inter est dans mon sang, c’est l’air que j’ai respiré chaque jour. Mes remerciements les plus profonds et les plus émus vont à vous, les supporters, l’âme vibrante de ce maillot, qui m’avez accompagné et soutenu dans ce voyage infini. Merci aux propriétaires, aux dirigeants et à tous les collaborateurs, qui au fil des années m’ont accordé leur confiance, me donnant l’honneur de diriger le secteur sportif de ce géant du football mondial. Et merci à tous les entraîneurs, joueurs, immenses champions et hommes vrais, qui, par leur talent et leur sueur, ont soulevé des trophées qui resteront à jamais gravés dans l’histoire de ce club, comme la deuxième étoile de l’Inter. Je quitte ce rôle, mais je ne pourrai jamais me détacher de ces couleurs. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement un chapitre professionnel qui se referme : c’est une partie de mon âme qui se sépare de ce que j’ai le plus aimé. Merci Inter. »