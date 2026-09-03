Que s’est-il vraiment passé entre l’Inter et Piero Ausilio ? Le directeur sportif a quitté ce qui a été sa maison au cours des 28 dernières années, car il n’a pas trouvé d’accord pour la prolongation de son contrat, qui expire en 2027. Selon le Corriere della Sera , il a perçu 1,5 million d’euros de salaire au cours de la dernière année, soit un peu plus que les 1,3 million qu’il touchait ces dernières années. Le club lui avait proposé une prolongation que le directeur sportif a toutefois jugée offensante : à savoir une année supplémentaire, jusqu’en 2028, en s’alignant sur l’échéance des contrats des membres du staff technique, avec une offre de salaire légèrement supérieure. Soit 1,4 million plus bonus. Ausilio s’est senti peu estimé, s’attendant à une prolongation de contrat plus longue et surtout à des montants différents. Selon certaines indiscrétions, il aurait voulu un contrat de trois ans avec une augmentation de 300 000 euros.
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Corriere della Seria - Ausilio et la « prolongation offensive » : l’Inter surprise, voici ce qu’elle avait offert
INTER SURPRISE
Le fonds américain - écrit le Corriere della Sera - estime avoir fait le maximum. Du côté du viale della Liberazione, on est resté stupéfait : la rupture a été consommée. Hier, le départ a été officialisé, avec les mots d’Ausilio : « Après 28 années inoubliables, le moment le plus difficile est arrivé : dire au revoir à ce qui, pour moi, n’a jamais été une simple équipe, mais une seconde peau - a écrit Ausilio sur le site officiel de l’Inter -. En presque trois décennies, j’ai donné à l’Inter chaque seconde de ma vie, chaque énergie, chaque battement. L’Inter est dans mon sang, c’est l’air que j’ai respiré chaque jour. Mes remerciements les plus profonds et les plus émus vont à vous, les supporters, l’âme vibrante de ce maillot, qui m’avez accompagné et soutenu dans ce voyage infini. Merci aux propriétaires, aux dirigeants et à tous les collaborateurs, qui au fil des années m’ont accordé leur confiance, me donnant l’honneur de diriger le secteur sportif de ce géant du football mondial. Et merci à tous les entraîneurs, joueurs, immenses champions et hommes vrais, qui, par leur talent et leur sueur, ont soulevé des trophées qui resteront à jamais gravés dans l’histoire de ce club, comme la deuxième étoile de l’Inter. Je quitte ce rôle, mais je ne pourrai jamais me détacher de ces couleurs. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement un chapitre professionnel qui se referme : c’est une partie de mon âme qui se sépare de ce que j’ai le plus aimé. Merci Inter. »
- Getty Images Sport
Baccin promu
Pour le remplacer, l’Inter a choisi une solution interne, Dario Baccin : « Dario Baccin, qui travaille en étroite collaboration avec l’équipe première et la direction technique, occupera à partir d’aujourd’hui le rôle de Chief Sport Officer », peut-on lire dans le communiqué officiel du club.
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