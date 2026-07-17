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Gianluca Minchiotti

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Corriere della Sera - Rocchi mis sur écoute : « Je préfère nommer quelqu’un qui a les mains propres avec l’Inter »

Serie A
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Les écoutes téléphoniques de l’enquête sur les arbitres ont débouché sur un non-lieu pénal.

«Puisque ces types de l'Inter nous cassent vraiment les c..., je me disais… Et si on inversait les rôles, et qu'on désignait Piccinini à la place de Sozza pour le match Inter-Vérone ?».


Selon Corriere.it, cet extrait d’écoutes téléphoniques datées du 29 avril 2025 et publiées par le Corriere della Sera implique Gianluca Rocchi, alors responsable de la désignation des arbitres. Ces conversations témoignent du mécontentement de l’Inter concernant la possible désignation de Simone Sozza. Pinzani informe alors Rocchi : « Schenone m’a appelé », puis précise : « Schenone m’a dit : “Écoute, je sais que Marotta en parlait avec Viglione” ». Rocchi conclut : « Je sais, l’Inter me casse les couilles avec ça », avant d’ajouter : « Oui, ils m’ont appelé, ils m’ont cassé les couilles, je te le dis. »


  • L'appel téléphonique évoqué par Rocchi n'a pas été intercepté. Le même jour, il explique à Dino Tommasi, responsable de la désignation des arbitres, avoir changé d'avis car « l'Inter nous casse encore les couilles comme un fou, et je préfère mettre quelqu'un qui n'a pas de problème avec l'Inter », ce qui vaut à son collègue cette réplique : « C'est absurde que Sozza ne puisse plus arbitrer l'Inter ».


    Les enregistrements révèlent enfin une conversation du 20 avril 2026 avec Maurizio Mariani, à la veille de Turin-Inter, au cours de laquelle Rocchi assure : « Les conditions sont réunies : pour toi ça colle, pour eux aussi, donc zéro souci ! Je jetterai aussi un œil à la Coupe d’Italie, mais franchement, je ne vois aucun problème ! », rapporte Corriere.it.



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