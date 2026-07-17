Corriere della Sera - Rocchi mis sur écoute : « Je préfère nommer quelqu’un qui a les mains propres avec l’Inter »

«Puisque ces types de l'Inter nous cassent vraiment les c..., je me disais… Et si on inversait les rôles, et qu'on désignait Piccinini à la place de Sozza pour le match Inter-Vérone ?».





Selon Corriere.it, cet extrait d’écoutes téléphoniques datées du 29 avril 2025 et publiées par le Corriere della Sera implique Gianluca Rocchi, alors responsable de la désignation des arbitres. Ces conversations témoignent du mécontentement de l’Inter concernant la possible désignation de Simone Sozza. Pinzani informe alors Rocchi : « Schenone m’a appelé », puis précise : « Schenone m’a dit : “Écoute, je sais que Marotta en parlait avec Viglione” ». Rocchi conclut : « Je sais, l’Inter me casse les couilles avec ça », avant d’ajouter : « Oui, ils m’ont appelé, ils m’ont cassé les couilles, je te le dis. »



