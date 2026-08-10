Un dimanche bestial. C’est celui qu’a vécu hier Giovanni Malagò, président de la FIGC. Le Corriere della Sera raconte quelques coulisses de la journée vécue hier par le patron de la Fédération italienne de football, commencée à la lecture de l’interview accordée par Paolo Maldini justement au Corsera et terminée par la polémique à distance avec le CONI au sujet de la nomination de Diana Bianchedi au poste de cheffe de délégation de l’Italie.
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Corriere della Sera - Malagò, déception et amertume après l’interview de Maldini. Et il ne prévient pas Mancini et Ranieri pour Bianchedi
Déception et amertume après l’interview de Maldini
Concernant l’interview de Maldini, le Corriere raconte qu’une phrase en particulier avait frappé le président de la FIGC : « Malagò n’a pas respecté les accords ». Des mots qui ont provoqué déception et amertume — lit-on dans le quotidien — et auxquels le patron de la FIGC ne s’attendait pas, si l’on en croit le fait que lui-même avait raconté à la Gazzetta vouloir rencontrer Maldini après les vacances. Peut-être qu’à ce stade, il n’y en aura pas besoin. Et peut-être, conclut le Corriere, que l’interview a renforcé chez Malagò l’idée d’avoir bien fait de s’éloigner d’un personnage aussi peu enclin au dialogue.
BIANCHEDI : Malagò ne prévient pas Mancini et Ranieri
Et puis il y a le cas Bianchedi. Le Corriere della Serarévèle que le président Buonfiglio n’a été informé par Malagò que samedi soir à 21 heures, puis par Bianchedi elle-même hier matin, une fois « l’annonce » effectuée. Malagò a agi de son propre chef, ajoute le quotidien, sans même consulter Mancini, ni Claudio Ranieri. Une décision qui a aussi pris de court de nombreuses composantes fédérales (toutes ?). Le président de la FIGC est convaincu qu’il n’y a pas de problème.
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