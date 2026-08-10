Corriere della Sera - Malagò, déception et amertume après l’interview de Maldini. Et il ne prévient pas Mancini et Ranieri pour Bianchedi

Concernant l’interview de Maldini, le Corriere raconte qu’une phrase en particulier avait frappé le président de la FIGC : « Malagò n’a pas respecté les accords ». Des mots qui ont provoqué déception et amertume — lit-on dans le quotidien — et auxquels le patron de la FIGC ne s’attendait pas, si l’on en croit le fait que lui-même avait raconté à la Gazzetta vouloir rencontrer Maldini après les vacances. Peut-être qu’à ce stade, il n’y en aura pas besoin. Et peut-être, conclut le Corriere, que l’interview a renforcé chez Malagò l’idée d’avoir bien fait de s’éloigner d’un personnage aussi peu enclin au dialogue.