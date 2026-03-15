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Corriere della Sera : « Les dirigeants de l'AIA donnent raison à l'Inter concernant le penalty refusé contre l'Atalanta »
L'ADMISSION DES DIRIGEANTS DE L'AIA« Dans les tribunes, Gervasoni et De Marco dell’Aia (tout comme les dirigeants) laissent entendre qu’au moins sur ce penalty, l’Inter a raison. Cela s’était déjà produit l’année dernière, après la défaite à San Siro contre la Roma, à cause d’une faute non sifflée de Ndicka sur Bisseck. Les fantômes ne viennent jamais seuls », peut-on lire dans le Corriere della Sera.
LE COMMENTAIRE DE MARELLI SUR DAZN
« Frattesi devance Scalvini, qui arrive en retard et touche la jambe de Frattesi, mais à la vue des images, le contact est vraiment très léger », commente l'expert en arbitrage Luca Marelli sur DAZN. « Lors du contact entre Frattesi et Scalvini, Frattesi devance le joueur de l'Atalanta et il y a un contact entre leurs pieds. Ce n'est pas un véritable coup de pied, c'est une question de sensibilité et de subjectivité. Dans ce contact, je ne vois pas de contact justifiant un penalty, il n'y a pas de véritable penalty. Manganiello n’avait rien vu, ces incidents ne sont pas visibles, il est difficile d’avoir la certitude de ce qui s’est passé. C’est un incident subjectif, sujet à interprétation, et toutes les opinions sont légitimes. C’est ainsi que le VAR a décidé. À mon avis, il est juste de laisser la décision sur le terrain. »
L'INTER EN CONFÉRENCE DE PRESSE
Comme l'a rapporté le correspondant de DAZN présent dans le stade milanais, le club de la Viale della Liberazione devait se présenter devant les caméras pour les traditionnelles interviews d'après-match, mais les diverses polémiques suscitées par le match contre l'Atalanta ont donné matière à réflexion pendant environ une heure aux membres de la direction nerazzurra, qui ont finalement décidé de ne faire intervenir aucun membre du club, ni sur DAZN ni en conférence de presse.
RENCONTRE ENTRE CHIVU ET LA DIRECTION
Nos confrères de La Gazzetta dello Sport ont ensuite apporté une mise à jour : à la fin du match, Chivu s'est enfermé dans les vestiaires en compagnie de toute la direction des Nerazzurri. Une réunion à laquelle ont participé le président Giuseppe Moratta, le directeur sportif Piero Ausilio, son adjoint Baccin et le directeur général Ferri.