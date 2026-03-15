Corriere della Sera : « Les dirigeants de l'AIA donnent raison à l'Inter concernant le penalty refusé contre l'Atalanta »

« Frattesi devance Scalvini, qui arrive en retard et touche la jambe de Frattesi, mais à la vue des images, le contact est vraiment très léger », commente l'expert en arbitrage Luca Marelli sur DAZN. « Lors du contact entre Frattesi et Scalvini, Frattesi devance le joueur de l'Atalanta et il y a un contact entre leurs pieds. Ce n'est pas un véritable coup de pied, c'est une question de sensibilité et de subjectivité. Dans ce contact, je ne vois pas de contact justifiant un penalty, il n'y a pas de véritable penalty. Manganiello n’avait rien vu, ces incidents ne sont pas visibles, il est difficile d’avoir la certitude de ce qui s’est passé. C’est un incident subjectif, sujet à interprétation, et toutes les opinions sont légitimes. C’est ainsi que le VAR a décidé. À mon avis, il est juste de laisser la décision sur le terrain. »