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CM Grafica Marotta Inter Oaktree Scudetto 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Corriere della Sera - Inter, Oaktree travaille pour céder des parts : le club vaut 1,5 milliard

Inter

Selon le quotidien, le fonds américain évalue l’hypothèse de céder des parts minoritaires

Selon plusieurs sources, cet été, Oaktree a reçu plusieurs manifestations d’intérêt de la part d’investisseurs prêts à devenir actionnaires minoritaires de l’Inter. Comme on peut le lire dans le Corriere della Sera, il s’agirait à la fois de grands fonds et de family offices italiens et étrangers qui gèrent les patrimoines d’importantes dynasties entrepreneuriales. Le fonds américain, ajoute le quotidien, examine les propositions reçues et pourrait, dans les prochaines semaines, approfondir les discussions avec un ou plusieurs prétendants.


La vente d’une participation minoritaire permettrait au fonds américain de valoriser le travail accompli au cours de ces deux années à la tête de l’Inter, durant lesquelles, entre autres, le club est redevenu bénéficiaire et a obtenu le feu vert pour la construction du nouveau stade en propriété. L’entrée d’un nouvel actionnaire permettrait en outre de fixer une « base d’enchères » : la valorisation attribuée à l’Inter dans cette opération deviendrait en effet le prix de référence minimum en vue d’une future cession de l’intégralité du capital du club.


  • Selon For­bes, l’Inter vaut environ 1,5 milliard d’euros, dette comprise ; pour Foot­ball Ben­ch­mark, 2,1 milliards.Il est probable qu’Oak­tree ait en tête un montant situé dans cette fourchette, mais la somme finale dépendra de la quantité et du profil des investisseurs éventuellement sélectionnés. Ainsi que de la part minoritaire et des prérogatives de gestion qu’Oak­tree sera disposé à céder au nouvel actionnaire.


    Oak­tree examine les propositions et l’entrée d’un nouvel actionnaire permettrait au fonds américain de fixer la valeur totale du club, conclut l’analyse du Corsera.


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