Selon plusieurs sources, cet été, Oaktree a reçu plusieurs manifestations d’intérêt de la part d’investisseurs prêts à devenir actionnaires minoritaires de l’Inter. Comme on peut le lire dans le Corriere della Sera, il s’agirait à la fois de grands fonds et de family offices italiens et étrangers qui gèrent les patrimoines d’importantes dynasties entrepreneuriales. Le fonds américain, ajoute le quotidien, examine les propositions reçues et pourrait, dans les prochaines semaines, approfondir les discussions avec un ou plusieurs prétendants.





La vente d’une participation minoritaire permettrait au fonds américain de valoriser le travail accompli au cours de ces deux années à la tête de l’Inter, durant lesquelles, entre autres, le club est redevenu bénéficiaire et a obtenu le feu vert pour la construction du nouveau stade en propriété. L’entrée d’un nouvel actionnaire permettrait en outre de fixer une « base d’enchères » : la valorisation attribuée à l’Inter dans cette opération deviendrait en effet le prix de référence minimum en vue d’une future cession de l’intégralité du capital du club.



