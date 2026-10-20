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Conte Atalanta NapoliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Corriere della Sera : Conte dirait oui à la Juventus en cours de saison, Pioli en arrière-plan

Juventus FC
A. Conte
S. Pioli
Mercato
L. Spalletti
Serie A

La Juventus fait confiance à Spalletti, mais cette confiance dépendra des prochains résultats.

La crise de la Juventus rouvre inévitablement le débat sur l’avenir du banc. Luciano Spalletti, sixième entraîneur de la Juventus en huit ans, doit faire face à une situation de plus en plus délicate, entre résultats décevants, tensions dans le vestiaire et doutes sur la solidité du groupe. Le club maintient, du moins pour l’instant, sa confiance en l’entraîneur, mais le sort de la saison pourrait dépendre des prochaines performances.


Comme le rapporte le Corriere della Sera, le club n’aurait pas encore engagé de contacts pour trouver un éventuel remplaçant. La priorité reste de soutenir Spalletti, qui doit toutefois retrouver de la cohésion et des résultats pour dissiper les doutes sur son avenir.


Le classement n’est pas le seul sujet de préoccupation : l’ambiance au sein de l’équipe inquiète aussi. Les déclarations de Gleison Bremer, les réactions de Francisco Conceição lors de ses remplacements et la gestion d’Andrea Cambiaso sont autant de signes d’une relation entre l’entraîneur et le groupe qui doit retrouver son équilibre. Les chiffres pèsent également : 65 points pris sur 108 possibles, soit une moyenne de 1,81 par match, légèrement supérieure à celle enregistrée par Thiago Motta et Igor Tudor.


  • Conte même en cours de saison, Pioli en toile de fond

    C’est dans ce contexte que les autres pistes reviennent d’actualité. Stefano Pioli reste en arrière-plan, tandis qu’Antonio Conte incarne le grand rêve des supporters de la Juventus. Un nom qui continue de nourrir les espoirs, surtout à la lumière des informations rapportées par le Corriere della Sera, selon lesquelles Conte serait prêt à revenir à la Juventus même en cours de saison, d’après des personnes qui le connaissent.


    Pour l’heure, il ne s’agit que d’une hypothèse, et non de négociations confirmées. La direction semble vouloir poursuivre avec Spalletti, mais la pression monte et la marge d’erreur se réduit. Pioli reste une autre possibilité, tandis que le retour de Conte demeure l’hypothèse qui fait le plus rêver les supporters.


    La question est donc inévitable : la Juventus parviendra-t-elle à resserrer les rangs autour de Spalletti ou devra-t-elle se tourner de nouveau vers le marché des entraîneurs ? Les prochains matches pourraient être décisifs pour savoir si la confiance du club se traduira par son maintien effectif ou si un nouveau changement de cap commencera à se dessiner.



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