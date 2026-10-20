Corriere della Sera : Conte dirait oui à la Juventus en cours de saison, Pioli en arrière-plan

La crise de la Juventus rouvre inévitablement le débat sur l’avenir du banc. Luciano Spalletti, sixième entraîneur de la Juventus en huit ans, doit faire face à une situation de plus en plus délicate, entre résultats décevants, tensions dans le vestiaire et doutes sur la solidité du groupe. Le club maintient, du moins pour l’instant, sa confiance en l’entraîneur, mais le sort de la saison pourrait dépendre des prochaines performances.





Comme le rapporte le Corriere della Sera, le club n’aurait pas encore engagé de contacts pour trouver un éventuel remplaçant. La priorité reste de soutenir Spalletti, qui doit toutefois retrouver de la cohésion et des résultats pour dissiper les doutes sur son avenir.





Le classement n’est pas le seul sujet de préoccupation : l’ambiance au sein de l’équipe inquiète aussi. Les déclarations de Gleison Bremer, les réactions de Francisco Conceição lors de ses remplacements et la gestion d’Andrea Cambiaso sont autant de signes d’une relation entre l’entraîneur et le groupe qui doit retrouver son équilibre. Les chiffres pèsent également : 65 points pris sur 108 possibles, soit une moyenne de 1,81 par match, légèrement supérieure à celle enregistrée par Thiago Motta et Igor Tudor.



