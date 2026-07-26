Selon la reconstitution du Corriere della Sera, une nouvelle vague de protestations pourrait éclater – en cas de nomination effective de Pirlo, qui dirigera aujourd’hui son United FC lors du match amical en Autriche contre Salzbourg mais attend un nouveau contact avec la FIGC pour formaliser l’accord jusqu’en 2030 à 1,5 million d’euros par saison – en raison des fonctions occupées au sein de deux agences de joueurs différentes par Nicolò Pirlo et Christian Maldini, les fils aînés d’Andrea Pirlo et de Paolo Maldini. Le premier s’occupe d’intermédiation et de scouting pour You First (qui compte aussi parmi ses clients le sélectionneur champion du monde avec l’Espagne, Luis de la Fuente), tandis que le second collabore avec GR Sports de Giuseppe Riso, agent, entre autres, de l’autre fils de Maldini, Daniel.