Ce sont des heures de grande agitation et de vive inquiétude que vit le nouveau président de la Fédération italienne de football, Giovanni Malagò. Comme si les polémiques politiques déclenchées par le contrat de sponsoring avec l’agence de paris russe Fonbet et les voyages à Moscou du possible nouveau sélectionneur de l’Italie Andrea Pirlo ne suffisaient pas, une autre affaire s’abat aussi sur le numéro un de la Via Allegri : celle concernant les fils de l’entraîneur brescian lui-même et du directeur technique Paolo Maldini.
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Corriere della Sera - Affaire équipe d’Italie, la polémique éclate aussi autour des fils de Pirlo et Maldini : les liens de Nicolò et Christian avec les agences de joueurs, le précédent Lippi
LES FAITS
Selon la reconstitution du Corriere della Sera, une nouvelle vague de protestations pourrait éclater – en cas de nomination effective de Pirlo, qui dirigera aujourd’hui son United FC lors du match amical en Autriche contre Salzbourg mais attend un nouveau contact avec la FIGC pour formaliser l’accord jusqu’en 2030 à 1,5 million d’euros par saison – en raison des fonctions occupées au sein de deux agences de joueurs différentes par Nicolò Pirlo et Christian Maldini, les fils aînés d’Andrea Pirlo et de Paolo Maldini. Le premier s’occupe d’intermédiation et de scouting pour You First (qui compte aussi parmi ses clients le sélectionneur champion du monde avec l’Espagne, Luis de la Fuente), tandis que le second collabore avec GR Sports de Giuseppe Riso, agent, entre autres, de l’autre fils de Maldini, Daniel.
LE PRÉCÉDENT DE LIPPI
La question d’opportunité que les plus critiques ont déjà soulevée ces dernières heures rappelle un cas très similaire, survenu à l’été 2016, lorsque l’ancien président de la FIGC, Carlo Tavecchio, avait pensé à Marcello Lippi comme directeur technique de l’Italie pour accompagner le travail du sélectionneur Gian Piero Ventura. Une idée qui fit long feu après que le potentiel conflit d’intérêts lié à la carrière d’agent reconnu du fils de l’ancien sélectionneur champion du monde en 2006, Davide, eut été mis en avant, au point de conduire à un pas en arrière. Le même dilemme pourrait respectivement se poser pour Andrea Pirlo et Paolo Maldini, même si, formellement, ni Nicolò ni Christian ne figurent actuellement sur le registre des agents.
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