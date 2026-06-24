Selon Le Corriere della Sera, Marco Palestra et l’Atalanta ont choisi hier l’offre de Chelsea au détriment de celle de l’Inter. Dans l’après-midi, le joueur, présent en personne avec son agent Lucci, a d’abord rencontré les dirigeants milanais. Ensuite, le club londonien a organisé un appel vidéo afin que Palestra échange directement avec Xabi Alonso. Outre l’aspect sportif, les Blues ont présenté une proposition financière difficile à refuser : 5 millions d’euros par saison pour cinq ans.
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Corriere - Dans les coulisses du centre d’entraînement : l’appel vidéo avec Xabi Alonso et l’agacement de l’Inter
XABI ALONSO TROUVE LE BON TON
L’appel de Xabi Alonso a fait basculer le dossier : hier soir, Palestra a appelé Percassi pour annoncer qu’il acceptait les deux propositions et laissait à l’Atalanta le soin de trancher, rapporte le quotidien. Préférant la piste londonienne – malgré l’offre milanaise de 45 millions, 5 millions de bonus et un pourcentage sur une éventuelle revente – l’entraîneur espagnol a su jouer sur les relations privilégiées entre les clubs pour remporter ce duel de mercato.
Xabi Alonso a su trouver les arguments pour remporter ce duel passionnant sur le marché des transferts, conclut le Corriere della Sera, ajoutant que le déroulement de la journée et l’issue de la négociation ont provoqué « de l’irritation dans les bureaux milanais de Marotta et Ausilio ».