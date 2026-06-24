Corriere - Dans les coulisses du centre d’entraînement : l’appel vidéo avec Xabi Alonso et l’agacement de l’Inter

L’appel de Xabi Alonso a fait basculer le dossier : hier soir, Palestra a appelé Percassi pour annoncer qu’il acceptait les deux propositions et laissait à l’Atalanta le soin de trancher, rapporte le quotidien. Préférant la piste londonienne – malgré l’offre milanaise de 45 millions, 5 millions de bonus et un pourcentage sur une éventuelle revente – l’entraîneur espagnol a su jouer sur les relations privilégiées entre les clubs pour remporter ce duel de mercato.





Xabi Alonso a su trouver les arguments pour remporter ce duel passionnant sur le marché des transferts, conclut le Corriere della Sera, ajoutant que le déroulement de la journée et l’issue de la négociation ont provoqué « de l’irritation dans les bureaux milanais de Marotta et Ausilio ».