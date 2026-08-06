Joaquín Correa est prêt à boucler la boucle de sa carrière. Après les années passées en Europe sous les maillots de la Lazio, de l’Inter et de la Sampdoria, l’attaquant argentin n’est plus qu’à un pas d’un retour à l’Estudiantes, le club qui l’a lancé dans le football professionnel avant son transfert en Italie. Un retour à la forte valeur symbolique, destiné à ramener le « Tucu » là où tout avait commencé.
L’opération est désormais dans sa phase finale. L’Estudiantes est en train de finaliser avec Botafogo l’accord pour le transfert définitif du joueur né en 1994, qui, une fois les dernières formalités accomplies, signera un contrat de deux ans avec le club de La Plata. La volonté du joueur de rentrer au pays a eu un poids important dans les négociations, accélérées ces dernières heures jusqu’à parvenir à un accord total.