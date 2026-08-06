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correa botafogo calciomercatoGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Correa rentre à la maison : l’Estudiantes de Verón retrouve le Tucu

J. Correa
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Estudiantes

L’attaquant argentin fait son retour dans l’équipe qui l’avait lancé et retrouve Veron

Joaquín Correa est prêt à boucler la boucle de sa carrière. Après les années passées en Europe sous les maillots de la Lazio, de l’Inter et de la Sampdoria, l’attaquant argentin n’est plus qu’à un pas d’un retour à l’Estudiantes, le club qui l’a lancé dans le football professionnel avant son transfert en Italie. Un retour à la forte valeur symbolique, destiné à ramener le « Tucu » là où tout avait commencé.


L’opération est désormais dans sa phase finale. L’Estudiantes est en train de finaliser avec Botafogo l’accord pour le transfert définitif du joueur né en 1994, qui, une fois les dernières formalités accomplies, signera un contrat de deux ans avec le club de La Plata. La volonté du joueur de rentrer au pays a eu un poids important dans les négociations, accélérées ces dernières heures jusqu’à parvenir à un accord total.


  • L’élan de Vérone

    Derrière le retour de Correa, il y a surtout la forte détermination du président Juan Sebastián Verón, lui aussi ancien de la Lazio, de l’Inter et de la Sampdoria (en plus de Parme). L’ancien milieu de terrain, véritable symbole d’Estudiantes, a poussé avec conviction pour faire revenir le meneur de jeu argentin sous les couleurs rouge et blanc. Les deux hommes sont également liés sur le plan personnel : Verón, en effet, a été le coéquipier de Correa au début de sa carrière, contribuant à sa progression dans le centre de formation puis en équipe première du club.


    Alessandro Lucci, l’agent de l’attaquant, a lui aussi joué un rôle décisif : comme le rapporte Gianluca Di Marzio, Lucci a œuvré pour réduire l’écart entre Estudiantes et Botafogo, facilitant l’accord économique entre les parties et rendant possible le retour de son joueur dans le club de cœur.


    Pour Correa, il s’agit d’un nouveau départ après un long parcours dans le football européen. Arrivé en Italie en 2015 à la Sampdoria, il s’est ensuite affirmé à la Lazio, avant de rejoindre l’Inter, où il a vécu des saisons marquées par des hauts et des bas. Désormais, le choix de revenir à Estudiantes représente l’occasion de retrouver de la continuité, de l’enthousiasme et la chaleur du public qui l’avait vu faire ses premiers pas dans le grand football.



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