Corini : « Quand j'ai demandé le maillot à Maradona, les plaisanteries de Baggio, la dispute avec Mancini »

Eugenio Corini, ancien milieu de terrain et désormais entraîneur (actuellement à l'Union Brescia), se confie dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, dont nous reproduisons ici les passages les plus marquants.





Au début de ma carrière, après Brescia, je suis arrivé à la Juve.

« C'était l'été de l'Italie 90. Je suis arrivé à la Juve avec Baggio. Robi était une rock star, moi un inconnu. Et souvent, Trapattoni nous mettait dans la même chambre : c'était quelqu'un d'unique, il me faisait plein de blagues. Le soir, on passait tout notre temps à jouer à la Pinnacola. Combien de parties entre moi, Baggio et Carrera ! Personne ne voulait perdre. »





Et quand Robi n’était pas là, c’était vous qui portiez le numéro 10…

« Oui, mais seulement parce qu’on se donnait les numéros de un à onze. Blague à part, ce fut un honneur de porter le numéro dix tant à la Juventus qu’à Naples. Je n’ai qu’un seul regret : la seule fois où j’ai affronté Maradona, je lui ai demandé son maillot, mais il l’avait promis à Casiraghi. Et tu sais, la vie est étrange : trois ans plus tard, c’est moi qui ai porté ce numéro dix. »







