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Gianluca Minchiotti

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Corini : « Quand j'ai demandé le maillot à Maradona, les plaisanteries de Baggio, la dispute avec Mancini »

L'ancien milieu de terrain, aujourd'hui entraîneur, raconte sa carrière

Eugenio Corini, ancien milieu de terrain et désormais entraîneur (actuellement à l'Union Brescia), se confie dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, dont nous reproduisons ici les passages les plus marquants.


Au début de ma carrière, après Brescia, je suis arrivé à la Juve.

« C'était l'été de l'Italie 90. Je suis arrivé à la Juve avec Baggio. Robi était une rock star, moi un inconnu. Et souvent, Trapattoni nous mettait dans la même chambre : c'était quelqu'un d'unique, il me faisait plein de blagues. Le soir, on passait tout notre temps à jouer à la Pinnacola. Combien de parties entre moi, Baggio et Carrera ! Personne ne voulait perdre. »


Et quand Robi n’était pas là, c’était vous qui portiez le numéro 10…

« Oui, mais seulement parce qu’on se donnait les numéros de un à onze. Blague à part, ce fut un honneur de porter le numéro dix tant à la Juventus qu’à Naples. Je n’ai qu’un seul regret : la seule fois où j’ai affronté Maradona, je lui ai demandé son maillot, mais il l’avait promis à Casiraghi. Et tu sais, la vie est étrange : trois ans plus tard, c’est moi qui ai porté ce numéro dix. »



  • La Samp s'est interposée. Est-ce à cause de Mancini que tu es parti ?

    « Non, c'était ma faute. Jeune, j'étais un peu tête brûlée. Roberto était important à la Sampdoria, il fallait lui témoigner du respect. On s'est disputés et j'ai mal répondu, j'ai surtout mal réagi. Je me suis bien senti à Gênes, Sacchi m'a convoqué trois fois en équipe nationale. Mais j'ai été stupide, j'ai pris une décision impulsive. »


    Proche de l’Inter

    « À la Samp, je n’avais pas ma place à cause de Jugovic et je voulais jouer à tout prix. Mon agent a donc contacté l’Inter pour que je parte à Milan. Mais Mantovani a tout bloqué. Il m’a pris à part et m’a dit : “Je viens de t’engager, je ne te vendrai pas. Fais tes preuves et tu auras ta place.” Et c’est ce qui s’est passé. »




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