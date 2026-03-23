Corentin Tolisso en équipe de France, la nouvelle décision de Deschamps qui passe très mal

Le groupe tricolore doit composer avec un nouveau coup dur. Touché aux ischio-jambiers avec l’AS Roma c week-end, Manu Koné renonce aux deux rencontres prévues aux États-Unis face au Brésil et à la Colombie, les 26 et 29 mars.

Une absence qui aurait pu redistribuer les cartes. Pourtant, Didier Deschamps a choisi une autre voie. Aucun joueur ne vient compléter le groupe. Le sélectionneur reste fidèle à son idée : avancer avec ceux déjà en place.

Ce choix en dit long. L’heure n’est plus à l’exploration. Le staff veut de la stabilité, du repère, et surtout de la continuité à quelques semaines d’une échéance majeure.