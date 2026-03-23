À l’approche de la Coupe du monde 2026, chaque choix compte. Chaque absence aussi. Et parfois, ce sont les décisions qui ne font pas de bruit qui marquent le plus. Le dernier rassemblement des Bleus en mars vient encore de le prouver.
Corentin Tolisso en équipe de France, la nouvelle décision de Deschamps qui passe très mal
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Manu Koné forfait, mais aucun appel
Le groupe tricolore doit composer avec un nouveau coup dur. Touché aux ischio-jambiers avec l’AS Roma c week-end, Manu Koné renonce aux deux rencontres prévues aux États-Unis face au Brésil et à la Colombie, les 26 et 29 mars.
Une absence qui aurait pu redistribuer les cartes. Pourtant, Didier Deschamps a choisi une autre voie. Aucun joueur ne vient compléter le groupe. Le sélectionneur reste fidèle à son idée : avancer avec ceux déjà en place.
Ce choix en dit long. L’heure n’est plus à l’exploration. Le staff veut de la stabilité, du repère, et surtout de la continuité à quelques semaines d’une échéance majeure.
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Un milieu verrouillé autour des cadres
Dans l’entrejeu, la hiérarchie semble désormais figée. Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot et Warren Zaïre-Emery occupent le terrain. Leur polyvalence rassure. Leur vécu pèse lourd.
Didier Deschamps assume cette ligne directrice. « Statistiquement, beaucoup qui sont là aujourd’hui seront là au mois de mai », a-t-il déclaré lors de l’annonce de sa liste.
Un message limpide. Les places se font rares. Et ceux qui ne figurent pas dans ce groupe doivent espérer un retournement de situation improbable.
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Tolisso, une absence qui interpelle
Dans ce contexte, un nom revient avec insistance : Corentin Tolisso. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais enchaîne pourtant les performances solides cette saison. Onze buts, trois passes décisives. Des chiffres qui parlent.
Malgré cela, aucune convocation. Même pour compenser le forfait de Koné, le sélectionneur ne l’appelle pas. Le signal envoyé reste fort. Très fort.
Ce choix alimente les interrogations. Le champion du monde 2018 paie-t-il un retard devenu impossible à combler dans l’esprit du staff ?
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Une tendance qui se confirme avant le Mondial
À mesure que la Coupe du monde approche, la liste se dessine. Lentement, mais sûrement. Et les décisions prises en mars ressemblent déjà à un tri final.
Pour Tolisso, le temps joue contre lui. Le manque de présence en sélection pèse lourd. Ses performances en club ne suffisent pas à inverser la tendance.
Le groupe se referme. Et sauf surprise majeure, la porte semble désormais difficile à rouvrir.