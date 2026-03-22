L'Inter marque le pas à Florence, ce qui ralentit sa course au titre, tandis que le Milan se rapproche et n'est plus qu'à six points ; de son côté, la Fiorentina a décroché un point important, tant pour le classement que pour le moral. Derrière ce match nul 1-1 contre l'équipe de Cristian Chivu se cache un message clair à l'intention de tous ses adversaires : les Viola sont bien vivants, ils continuent de se tenir à distance de la zone de relégation et enchaînent un troisième résultat positif en championnat (une victoire et deux nuls). Les Nerazzurri avaient pris l'avantage grâce à un but de Pio Esposito dès la première minute du match, mais en seconde période, Cher Ndour a égalisé à la 77e minute.
Traduit par
Cordoba : « Le Milan a des problèmes de cohésion dans le vestiaire, ils ne sont pas assez soudés pour se battre pour le titre. »
« C'est le Napoli que Conte voulait en début de saison »
Lors de l'analyse d'après-match dans les studios de DAZN, l'ancien défenseur de l'Inter Ivan Ramiro Córdoba a expliqué pourquoi, selon lui, Naples pourrait être le véritable rival de l'Inter pour le titre de champion, plutôt que le Milan : « Naples est l'équipe la plus complète et la plus incisive, celle que Conte voulait en début de championnat. Je vois le Milan comme une équipe qui connaît quelques problèmes au sein du groupe, elle ne me donne pas l'impression d'être une équipe compacte et soudée qui va se battre pour le titre. Bien sûr, je parle en tant qu'observateur extérieur et je ne connais pas la dynamique interne du vestiaire, mais au cours de la saison, il y a eu certains incidents qui me font penser cela ».
Publicité