L'Inter marque le pas à Florence, ce qui ralentit sa course au titre, tandis que le Milan se rapproche et n'est plus qu'à six points ; de son côté, la Fiorentina a décroché un point important, tant pour le classement que pour le moral. Derrière ce match nul 1-1 contre l'équipe de Cristian Chivu se cache un message clair à l'intention de tous ses adversaires : les Viola sont bien vivants, ils continuent de se tenir à distance de la zone de relégation et enchaînent un troisième résultat positif en championnat (une victoire et deux nuls). Les Nerazzurri avaient pris l'avantage grâce à un but de Pio Esposito dès la première minute du match, mais en seconde période, Cher Ndour a égalisé à la 77e minute.



