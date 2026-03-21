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Massimo Callegari

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Controversé, obsessionnel, charismatique et doté d'une forte personnalité : Fabregas est-il déjà prêt pour un grand club ?

Parviendra-t-il à rester fidèle à lui-même sans se laisser piéger par son personnage ? L'analyse de Massimo Callegari.

Les racines catalanes du FC Barcelone, l’empreinte anglo-française de l’Arsenal de Wenger, le pragmatisme de Mourinho et Conte, la géométrie ambitieuse de Sarri. La carrière de footballeur de Fàbregas est un condensé des différentes écoles de football, un bagage technique et culturel immense. Mais tout ce que l’on a absorbé en tant que joueur ne définit pas automatiquement l’entraîneur. Et en effet, Cesc est en train de construire quelque chose qui lui est propre. Dans le contexte italien, où l’on protège souvent l’espace plutôt que de le créer, ce n’est pas un détail de voir une équipe faire exactement le contraire. Son Côme est une provocation culturelle avant même d’être tactique : terrain rétréci puis constamment élargi, rapidité des passes, ailiers impliqués dans un 4-2-3-1 délaissé par la Serie A, jeunes responsabilisés, risque accepté dans le jeu de tous les secteurs, gardien compris. Butez, arrivé avec de bonnes bases techniques, a fait un bond en avant dans sa capacité à lire le jeu, un atout dans lequel il excelle désormais et qui fait de lui le meilleur gardien de la Serie A. Avec lui, un peu comme Mou avec Lampard à son arrivée à Chelsea, Cesc a travaillé sur ses pieds et son jeu de tête, car il était convaincu qu’il avait tout pour devenir le numéro 1 dans ces situations. C'est ainsi que l'on gagne en crédibilité : ce que l'on dit se voit sur le terrain, la théorie appliquée sur la grande pelouse verte.


Et puis il y a cet autre aspect : la communication, les échanges – voire les affrontements – avec les « gourous » du banc. D’Allegri à Gasperini, qui divise tant ses collègues que les commentateurs : est-ce un défaut ou un atout, un trait de caractère ou une stratégie ? La réponse tient en un seul mot : la personnalité.

  • Un peu effronté, un peu insouciant, Fabregas fait preuve d’une grande audace, d’autant plus compte tenu de son jeune âge (38 ans) et de son statut d’entraîneur. C’est donc davantage une question de tempérament que de stratégie, soutenue par un environnement solide, par un club qui le protège, le valorise et lui confie des responsabilités sans lui mettre trop de pression. Et dont il se sent partie intégrante, non seulement comme première étape d’un processus de croissance qui pourrait/devrait bientôt le mener dans un grand club, mais aussi en tant que figure centrale pour attirer les joueurs. De l’équipe première, bien sûr, mais aussi du centre de formation, des jeunes qui, au quotidien, perçoivent en lui le sens profond et porteur d’avenir du projet du club. Une idée que Fabregas partage depuis son arrivée, lorsqu’il a commencé avec humilité à entraîner la Primavera 2, une équipe qu’il fallait alors entièrement construire. Malgré les difficultés et malgré sa fabuleuse carrière de footballeur, c’est précisément son attitude de « primus inter pares », sans se mettre sur un piédestal, qui a séduit les jeunes et la direction. Il n’est pas à Côme uniquement pour lui-même.

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  • Certes, les excès ne manquent pas. Des choix radicaux (Jacobo Ramón, systématiquement aligné en deuxième attaquant en première mi-temps contre la Roma) et les signes d'un entraîneur encore en phase d'apprentissage, qui témoignent néanmoins d'un courage d'oser.


    Le passage dans un grand club, tôt ou tard, sera lié à la nécessité de consolider sa méthode dans des contextes moins protégés. Une étape intermédiaire, un club exigeant mais pas obsédé par le résultat immédiat (Florence ?) pourrait représenter une transition progressive entre la réalité parfaite (Côme, où ses demandes sont totalement satisfaites) et une réalité nécessairement imparfaite, celle des super-grands clubs où souvent les propriétaires investissent, décident et remettent à l’entraîneur une équipe clé en main, avec pour mission d’obtenir des résultats. Et si les résultats ne viennent pas rapidement, dans la plupart des cas, c'est « merci, au revoir, au suivant ».  


    On raconte que sa passion pour le football est viscérale, irrépressible, presque incontrôlable. Une pure obsession. Comme lors du dîner de Noël du club où, malgré l’ambiance festive, il ne parvenait pas à détacher ses yeux de sa tablette pour suivre Naples-Milan en Supercoupe d’Italie. Aucune de ces deux équipes n’allait affronter Côme dans les semaines qui suivaient, aucun match imminent. Juste de la passion. Et de l’obsession. Parviendra-t-il à rester fidèle à son identité sans se laisser piéger par son personnage ? C’est dans la réponse à ce dilemme que réside la possibilité qu’aucun horizon ne lui soit fermé.

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