Controversé, obsessionnel, charismatique et doté d'une forte personnalité : Fabregas est-il déjà prêt pour un grand club ?

Les racines catalanes du FC Barcelone, l’empreinte anglo-française de l’Arsenal de Wenger, le pragmatisme de Mourinho et Conte, la géométrie ambitieuse de Sarri. La carrière de footballeur de Fàbregas est un condensé des différentes écoles de football, un bagage technique et culturel immense. Mais tout ce que l’on a absorbé en tant que joueur ne définit pas automatiquement l’entraîneur. Et en effet, Cesc est en train de construire quelque chose qui lui est propre. Dans le contexte italien, où l’on protège souvent l’espace plutôt que de le créer, ce n’est pas un détail de voir une équipe faire exactement le contraire. Son Côme est une provocation culturelle avant même d’être tactique : terrain rétréci puis constamment élargi, rapidité des passes, ailiers impliqués dans un 4-2-3-1 délaissé par la Serie A, jeunes responsabilisés, risque accepté dans le jeu de tous les secteurs, gardien compris. Butez, arrivé avec de bonnes bases techniques, a fait un bond en avant dans sa capacité à lire le jeu, un atout dans lequel il excelle désormais et qui fait de lui le meilleur gardien de la Serie A. Avec lui, un peu comme Mou avec Lampard à son arrivée à Chelsea, Cesc a travaillé sur ses pieds et son jeu de tête, car il était convaincu qu’il avait tout pour devenir le numéro 1 dans ces situations. C'est ainsi que l'on gagne en crédibilité : ce que l'on dit se voit sur le terrain, la théorie appliquée sur la grande pelouse verte.





Et puis il y a cet autre aspect : la communication, les échanges – voire les affrontements – avec les « gourous » du banc. D’Allegri à Gasperini, qui divise tant ses collègues que les commentateurs : est-ce un défaut ou un atout, un trait de caractère ou une stratégie ? La réponse tient en un seul mot : la personnalité.