La polémique qui oppose ces derniers jours les équipes nationales du Maroc et du Sénégal au sujet de la finale très controversée de la Coupe d'Afrique des nations, remportée sur le terrain par Mané et ses coéquipiers mais attribuée d'office au Maroc ces derniers jours, ne faiblit pas. Après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d'attribuer le titre au Maroc sur tapis vert, le Sénégal a décidé de saisir le TAS de Lausanne, mais ce sont aussi les sanctions infligées par la CAF elle-même qui font la une.
AFP
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Controverse entre le Maroc et le Sénégal : des sanctions pour les deux équipes, mais leur participation à la Coupe du monde ne serait pas menacée
LES CONSÉQUENCES POUR LA COUPE DU MONDE
Selon RMC Sport, le différend entre le Maroc et le Sénégal n'aura aucune incidence sur la Coupe du monde ni sur la participation des deux équipes nationales à cette compétition. Les deux fédérations se sont vu infliger de lourdes sanctions par la commission disciplinaire de la CAF, mais celles-ci ne s'appliqueront qu'aux compétitions organisées par la CAF elle-même. C'est donc la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des nations qui est visée, et non la prochaine Coupe du monde de football.
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