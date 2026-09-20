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« Controverse autour de la VAR ! » Jan Oblak prend la parole après la victoire de l'Atlético de Madrid contre le Real Madrid, alors que les décisions concernant les cartons rouges suscitent le débat
Oblak réclame plus de cohérence dans l’arbitrage
Le derby madrilène se déroule rarement sans incident, et le dernier épisode au Metropolitano a offert largement de quoi alimenter les débats d’après-match. Oblak n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur les décisions arbitrales qui ont façonné la rencontre, en particulier concernant les sanctions disciplinaires prises par l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias.
Au micro de DAZN après le coup de sifflet final, Oblak a livré une analyse pragmatique mais appuyée des interventions de la VAR. Interrogé sur le carton rouge montré au défenseur du Real Madrid Dean Huijsen, il a évoqué une expulsion passée contre Villarreal pour souligner son incompréhension. « Je ne sais pas, l’arbitre est allé revoir les deux actions et il a décidé. L’expulsion, s’ils nous ont expulsés contre Villarreal, alors celle-ci aussi. Si contre Villarreal non, alors celle-ci non plus n’aurait pas dû être comme ça », a déclaré le gardien, en insistant sur la nécessité d’un barème uniforme en Liga.
- AFP
Les tensions débordent dans le tunnel
L’atmosphère était électrique dès le début, mais la pression a atteint son point de rupture lorsque les joueurs ont pris le chemin des vestiaires à la pause. Des informations ont suggéré qu’un échange tendu avait eu lieu loin des caméras, impliquant des joueurs et des membres du staff des deux camps. « J’étais dans le coin, rien de grave. Juste des avis différents de chaque équipe. Je ne savais même pas qu’il y avait eu des expulsions », a admis Oblak lorsqu’il a été interrogé sur l’altercation dans le tunnel.
Son attention est restée fermement portée sur le terrain, où son équipe a finalement su tirer profit de sa supériorité numérique après l’expulsion de Dean Huijsen au début de la seconde période, qui a complètement changé la physionomie du match. Malgré une frayeur en fin de rencontre sur un but de Rüdiger, l’équipe de Diego Simeone a tenu bon pour s’adjuger trois points vitaux.
Le récital tactique de Simeone porte ses fruits
Si l’arbitrage a monopolisé les gros titres, la discipline tactique de l’Atlético a été la base de son succès. Diego Simeone a opté pour une approche de haute intensité qui a souvent déstabilisé l’équipe de Jose Mourinho. Les Rojiblancos ont affiché un niveau de « courage et de cœur » que l’équipe du technicien portugais a eu du mal à égaler pendant de longues périodes.
« Le vestiaire se porte très bien, nous avons plutôt bien joué lors des derniers matches contre des adversaires très compliqués », a expliqué Oblak lors de son analyse d’après-match. Il a également pris un moment pour soutenir Julian Alvarez, qui a reçu un accueil mitigé des tribunes. « C’est dommage que nous n’ayons pas gardé notre cage inviolée, nous leur avons redonné un peu de vie, mais le plus important, c’est la victoire. La Liga est très longue, mais nous sommes heureux. Concernant Alvarez, il va être apprécié par les supporters », a-t-il ajouté, soutenant la recrue estivale à prix d’or pour qu’elle conquière les fidèles du Metropolitano.
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Mourinho fulmine après des décisions arbitrales manquées
De l’autre côté de la fracture au sein de la capitale, l’ambiance n’était que pure frustration. Le Real Madrid estimait que l’arbitre n’avait pas protégé ses joueurs lors d’une première période très engagée. Les visiteurs ont été particulièrement furieux lorsque Cristian Romero a échappé à un carton rouge pour une intervention dangereuse sur Jude Bellingham, une décision qui, sur le banc de Mourinho, a été perçue comme un précédent dangereux pour le reste du match.
Cette défaite laisse le Real Madrid à six points du leader du championnat, Barcelone, ce qui met immédiatement la pression sur Mourinho, contraint de trouver une solution au manque d’efficacité de son équipe. Pour Oblak et ses coéquipiers, cette victoire est une déclaration d’intention, preuve qu’ils restent une force redoutable dans la course au titre malgré le bruit autour des officiels.
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