Le derby madrilène se déroule rarement sans incident, et le dernier épisode au Metropolitano a offert largement de quoi alimenter les débats d’après-match. Oblak n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur les décisions arbitrales qui ont façonné la rencontre, en particulier concernant les sanctions disciplinaires prises par l’arbitre Miguel Angel Ortiz Arias.

Au micro de DAZN après le coup de sifflet final, Oblak a livré une analyse pragmatique mais appuyée des interventions de la VAR. Interrogé sur le carton rouge montré au défenseur du Real Madrid Dean Huijsen, il a évoqué une expulsion passée contre Villarreal pour souligner son incompréhension. « Je ne sais pas, l’arbitre est allé revoir les deux actions et il a décidé. L’expulsion, s’ils nous ont expulsés contre Villarreal, alors celle-ci aussi. Si contre Villarreal non, alors celle-ci non plus n’aurait pas dû être comme ça », a déclaré le gardien, en insistant sur la nécessité d’un barème uniforme en Liga.