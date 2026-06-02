AFP
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Contre toute attente, un défenseur de Chelsea vient d'obtenir le statut d'« intouchable ». Selon les informations de {source}, le club londonien, désormais dirigé par Xabi Alonso, aurait rejeté plusieurs approches pour le joueur
Les Blues rejettent les approches de transfert
Selon la BBC, Chelsea a fermement rejeté plusieurs demandes de transfert concernant son jeune défenseur Acheampong. Âgé de 20 ans et issu du centre de formation, le joueur a officiellement obtenu le statut d’« intouchable » pour son avenir à Stamford Bridge. Cette désignation interne place ce latéral polyvalent dans la même catégorie de joueurs protégés que des cadres de l’équipe première, tels que les attaquants Joao Pedro et Cole Palmer, ainsi que le milieu de terrain Moises Caicedo.
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Le conseil d'administration a tranché : la position est ferme
La direction du club a tranché : le défenseur ne partira pas cet été. Protégé par le club, Acheampong n’a pourtant disputé que 17 matchs de Premier League la saison passée, dont neuf comme remplaçant. Il totalise 663 minutes de jeu et un but marqué dans l’élite. Malgré ce temps de jeu limité, ses dirigeants estiment que son potentiel défensif brut est un atout irremplaçable pour l’avenir.
Alonso hérite d’un diplômé bénéficiant d’une protection
La progression remarquable d’Acheampong constitue l’une des rares lueurs d’espoir pour Chelsea, qui a connu une saison profondément décevante, terminant 10^e de la Premier League, à 33 points du champion Arsenal. L’avenir à long terme du défenseur sera désormais supervisé par Alonso, fraîchement nommé entraîneur des Blues après le départ de Liam Rosenior.
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Les rivaux gardent un œil sur Stamford Bridge
Sous contrat jusqu’en juin 2029, Acheampong pourrait ne pas chercher à partir, mais Arsenal, Newcastle United et Crystal Palace surveillent sa situation, tandis que Bournemouth reste intéressé. Alonso doit désormais l’intégrer à ses plans de pré-saison pour éloigner les prétendants et finaliser son effectif avant la clôture du mercato.