Contre toute attente, un défenseur de Chelsea vient d'obtenir le statut d'« intouchable ». Selon les informations de {source}, le club londonien, désormais dirigé par Xabi Alonso, aurait rejeté plusieurs approches pour le joueur

Selon la BBC, Chelsea a fermement rejeté plusieurs demandes de transfert concernant son jeune défenseur Acheampong. Âgé de 20 ans et issu du centre de formation, le joueur a officiellement obtenu le statut d’« intouchable » pour son avenir à Stamford Bridge. Cette désignation interne place ce latéral polyvalent dans la même catégorie de joueurs protégés que des cadres de l’équipe première, tels que les attaquants Joao Pedro et Cole Palmer, ainsi que le milieu de terrain Moises Caicedo.