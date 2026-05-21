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Contre toute attente, Cristiano Ronaldo et Ivan Toney se sont fait devancer au classement des buteurs de la Ligue professionnelle saoudienne par un attaquant mexicain, qui remporte ainsi le Soulier d’or
L’attaquant d’Al-Qadsiah remporte le titre de meilleur buteur.
Contre toute attente en début de saison, Quinones a officiellement été couronné meilleur buteur de la Saudi Pro League. L’international mexicain a offert une véritable leçon de football lors de la dernière sortie de son équipe face à Al Ittihad, inscrivant un triplé éclatant lors d’une victoire 5-1 qui a porté son total à 33 buts et l’a propulsé en tête du classement des buteurs.
L’avant-centre d’Al-Qadsiah abordait la dernière journée avec 30 réalisations, juste derrière Toney, leader du classement avec 32 buts, et devant Ronaldo, bloqué à 26. En signant un triplé contre Al-Ittihad, l’attaquant – arrivé à Al-Qadsiah à l’été 2024 en provenance du Club América (Mexique) – a porté son total à 33 buts et s’est emparé du Soulier d’or.
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Les cadors européens sont laissés sur le bord de la route.
Cet exploit est d'autant plus remarquable qu'il a été réalisé face à une concurrence de haut niveau. En inscrivant 33 buts, l'ancien joueur du Club América a privé Ronaldo d'un troisième Soulier d'or consécutif en Arabie saoudite. Malgré un doublé de l'icône portugaise lors de la victoire 4-1 d'Al-Nassr contre Damac à la dernière journée, qui lui a permis de terminer la saison à 28 réalisations et d'offrir le titre à son équipe, cela n'a pas suffi pour rattraper Quinones. Le quintuple Ballon d’Or échoue ainsi à un souffle de son troisième Soulier d’or consécutif.
La course au titre de meilleur buteur s’est jouée jusqu’au bout : l’ancien Brentfordien Toney, aligné avec Al-Ahli, a terminé deuxième avec 32 réalisations. Muet lors de l’ultime sortie contre Al-Khaleej, il a vu Quinones, son rival d’Al-Qadsiah, le doubler dans les tout derniers instants.
Le record légendaire de Ronaldo reste intact
Même s’il n’a pas obtenu le trophée individuel cette saison, Ronaldo peut se satisfaire d’un fait marquant : son record statistique demeure inviolé. Le capitaine d’Al-Nassr détient toujours le record du plus grand nombre de buts marqués en une seule saison de Saudi Pro League.
Si Quinones et Toney se sont mutuellement poussés vers des sommets incroyables, aucun des deux n’a pu atteindre le record historique de 35 buts établi par la superstar portugaise lors de la saison 2023-2024. La marque de 35 buts en seulement 31 apparitions de Ronaldo reste la référence absolue pour les attaquants de l’État du Golfe.
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Le Mexique maintient son élan après la Coupe du monde.
Pour Quinones, le timing de cette distinction individuelle est idéal. Alors que la Coupe du monde 2026 se profile, l’attaquant envoie un message clair au sélectionneur mexicain Javier Aguirre : il est prêt pour la scène internationale. Ses performances dans un championnat regroupant certains des défenseurs les plus chers de la planète suggèrent qu’il a les épaules pour mener l’attaque d’El Tri.