Contre toute attente en début de saison, Quinones a officiellement été couronné meilleur buteur de la Saudi Pro League. L’international mexicain a offert une véritable leçon de football lors de la dernière sortie de son équipe face à Al Ittihad, inscrivant un triplé éclatant lors d’une victoire 5-1 qui a porté son total à 33 buts et l’a propulsé en tête du classement des buteurs.

L’avant-centre d’Al-Qadsiah abordait la dernière journée avec 30 réalisations, juste derrière Toney, leader du classement avec 32 buts, et devant Ronaldo, bloqué à 26. En signant un triplé contre Al-Ittihad, l’attaquant – arrivé à Al-Qadsiah à l’été 2024 en provenance du Club América (Mexique) – a porté son total à 33 buts et s’est emparé du Soulier d’or.